Мнение: в Киеве ищут новые аргументы для "перевода стрелок" на Донбасс

В ДНР опасаются провокаций Киева во время визита представителей США на восток Украины. Политолог Александр Форманчук считает эти опасения обоснованными. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня в Донбассе (СЦКК) опасаются провокаций со стороны украинских силовиков в ходе визита инспекционной группы США на восток Украины.

Ранее в украинском Минобороны заявили, что на этой неделе военные эксперты из США, Канады и Дании посетят Донбасс для мониторинга военно-политической ситуации.

"Мы не исключаем провокаций со стороны украинских силовиков, в том числе с обстрелами территории республики и подконтрольных ВСУ районов для дискредитации республик и обвинения в нарушении Минских соглашений", – сказал РИА Новости представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, это может быть связано с попытками Киева повлиять на решение США о поставках вооружений Украине.

"Не стоит забывать о заинтересованности Киева в поставках летального вооружения, решение по которым США еще не принято. Поэтому во время визита инспекции США в Донбасс они могут попытаться "обосновать" необходимость предоставления им военной помощи и ввода миротворцев, устраивая провокации против республики", – отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что во время любых переговоров по Донбассу фиксируется увеличение числа обстрелов со стороны украинских силовиков.

"На этой неделе пройдет очередная встреча в Минске, также прошла встреча помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Мы неоднократно фиксировали увеличение числа обстрелов со стороны ВСУ в преддверии или во время таких визитов, переговоров и важных встреч по ситуации в Донбассе", – сказали в представительстве.

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук считает опасения представителей ДНР вполне обоснованными.

"Считаю, что это совершенно обоснованное опасение, поскольку правящий класс на Украине находится в глубоком кризисе доверия. Сегодня Киев всеми силами пытается дискредитировать позицию республик Донбасса, позицию России для оправдания своей политики. И в этом плане провокационные действия в отношении инспекционной группы вполне возможны. В Киеве ищут дополнительные аргументы для "перевода стрелок" на Донбасс, на Россию. Кроме того, нельзя забывать: чем ближе президентские выборы в России, тем у Киева больше желания следовать курсом эскалации. Так что исключать провокации нельзя. К сожалению, они будут только усиливаться", – сказал Александр Форманчук в эфире радио Sputnik.

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