Эксперт прокомментировал идею Киева "заработать" на разрыве соглашения с РФ

В Верховной раде решили заработать на расторжении одного из соглашений с Россией, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Олег Бондаренко отметил, что такое намерение украинских депутатов говорит о многом.

Группа депутатов Верховной рады хочет закрыть Украинский культурный центр в Москве и заработать на продаже здания не менее 70 млн долларов. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в партии "Блок Петра Порошенко".

"С одной стороны, здесь присутствует чисто политический и идеологический момент. Как можно вести речь о культурном сотрудничестве, как у нас говорят, с "агрессором"? С другой стороны, Культурному центру Украины принадлежит здание в самом центре Москвы на Арбате <…>. Понимаете, какую из этого можно извлечь выгоду?", – сказал один из собеседников издания.

Эту идею разделяют не все даже в "Блоке Петра Порошенко". Если центр закроют, а здание продадут, то "вернуться на Арбат будет очень сложно и дорого, а исключать потепления отношений никогда не стоит", пояснил газете источник в партии.

Сейчас в парламенте обсуждается законопроект Ирины Фриз "О денонсации Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров". Если документ примут, будет закрыт не только Украинский центр на Арбате, но и Российский центр науки и культуры в Киеве.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik сказал, что приветствует закрытие Украинского культурного центра, поскольку считает его присутствие в Москве в нынешней ситуации неуместным.

"Я могу только приветствовать такую инициативу, потому что в сложившейся ситуации не совсем корректно выглядит присутствие в историческом месте Москвы, на Арбате прекрасного особняка под украинским флагом под названием Украинский культурный центр. В условиях войны на Донбассе, того фактического геноцида, которому подвергаются русские на Украине, позволять Украине вести в Москве культурную работу как ни в чем не бывало, мне кажется, не совсем корректно", – отметил Олег Бондаренко.

Вместе с тем, по его мнению, намерение украинских депутатов заработать на продаже здания говорит о многом.

"Украина потому и является несостоявшимся государством – все ее символы, как только представляется такая возможность, украинские политики готовы продать. Сама постановка вопроса говорит о том, что эти политики свою страну таким же образом распродают, и уже практически распродали. Пройдет еще немного времени, и мы увидим, что украинская власть распродаст не только свои особняки в мировых столицах, но и свои собственные полномочия в Киеве. Нет ни одного украинского политика, которого нельзя купить – это только вопрос цены", – считает Олег Бондаренко.

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