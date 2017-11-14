Польский публицист: нас пугают Россией, не считаясь с фактами

Польские СМИ продолжают серию публикаций о якобы агрессивных намерениях РФ в отношении Европы, в частности – Польши. Польский публицист Януш Недзведски в эфире радио Sputnik отметил, что в его стране нагнетается атмосфера страха.

Польские СМИ продолжают серию публикаций о якобы агрессивных намерениях РФ по отношению к европейским странам, в частности – к Польше.

"Ракеты в Калининграде нацелены на Польшу", "Европа в тени "Искандеров"" – вот два заголовка в газете " Речпосполита " за один день. Авторы статей уверены, что Россия стремится держать под прицелом страны Восточной Европы и в первую очередь – Прибалтику и Польшу.

Нагнетание страха перед Россией превратилось в Польше в долгосрочную тенденцию, отметил в интервью Sputnik Polska, которое прозвучало также в эфире радио Sputnik, независимый польский публицист Януш Недзведски.

"Причиной увеличения ракетной мощи в Калининграде является решение польских властей разместить американские установки в Польше. Однако польской общественности увеличение российской ракетной мощи в Калининграде представляют не как симметричный ответ на ранее принятые польским руководством решения, а как страшилку. Нагнетается атмосфера страха: Россия нападет на Польшу, она готовится к агрессии, поэтому и размещает ракеты. Однако размещение ракет в Калининградской области – это естественное следствие. Если главный геополитический противник России развертывает свои военные объекты вблизи ее границ, то Россия просто вынуждена наращивать свой оборонный потенциал", – отметил Януш Недзведски.

По его словам, СМИ в своих публикациях об "агрессивной России" не считаются с реальными фактами.

"Стоит вспомнить, как западные СМИ, а особенно польские, высказывались по теме учений "Запад-2017". В течение двух месяцев польскую общественность пугали сообщениями, что учения – это только прикрытие военной акции, которая может закончиться нападением на Польшу или, при наиболее оптимистичном сценарии – оккупацией Белоруссии. А что оказалось? Маневры закончились, российская армия покинула территорию Белоруссии, а те, кто нас пугал, не считаясь с фактами, начали новую серию устрашения нас Россией… Несмотря на то, что на самом деле делает Россия, всегда найдется тот, кто напишет, что там творится нечто страшное и это точно задумано против Польши… К сожалению или к счастью, но факты этого не подтверждают. Россия ведет себя очень сдержанно. Простая логика подсказывает, что увеличение военного потенциала на "восточном фланге" НАТО будет вызывать увеличение оборонительных средств со стороны России. Тем более что в процесс втянуты американцы, которых здесь вообще не должно было быть", – считает Януш Недзведски.

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