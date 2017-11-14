Эксперт об авианосцах США близ Кореи: у Ким Чен Ына могут сдать нервы

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit

США опубликовали видео появления сразу трех авианосцев у берегов Корейского полуострова. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что Пентагон продолжает бряцать оружием у северокорейских морских границ.

Три американских авианосца вошли в операционную зону Южной Кореи для участия в совместных учениях. Видео совместных учений опубликовано на канале ВМС США на YouTube.

Как сообщает агентство Ренхап , Сеул впервые проводит военные учения с тремя авианосцами "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт". Авианосцы сопровождают 11 американских кораблей, оснащенных суперсовременными боевыми информационно-управляющими системами Aegis. Со стороны Южной Кореи в учениях участвуют семь кораблей, включая два крупных эсминца.

"Военно-морские силы Южной Кореи и США поддерживают идеальную защитную позицию для проведения совместных операций в любое время и любом месте. С помощью нашего крепкого альянса мы сможем противостоять провокациям противника", – передает агентство слова капитана одного из эсминцев Ли Ку Сона.

Агентство также сообщает, что проведение учений с тремя авианосцами крайне необычно. Последний раз такие учения проходили десять лет назад в Тихом океане у острова Гуам.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что США продолжают бряцать оружием у северокорейских берегов.

"Несмотря на многократные призывы Пхеньяна к Вашингтону не проводить провокационных морских учений с участием Южной Кореи, США продолжают бряцать оружием. Но если в былые времена подобные учения проводились один-два раза в год, то сейчас американские корабли шастают неподалеку от северокорейских морских границ фактически каждую неделю. На этот раз туда подброшен самый мощный авианосный кулак. Это говорит о том, что Вашингтон отказывается перевести кризис в отношениях из военного русла в политическое. Америка продолжает силовое давление на Пхеньян", – сказал Виктор Баранец.

Он не исключил ответных действий со стороны Северной Кореи.

"Не исключено, что Северная Корея проведет очередные пуски своих ракет. Не исключено, что у Ким Чен Ына сдадут нервы, и он прикажет нанести удар, в том случае, если хоть один из кораблей, участвующих в учениях, пересечет морскую границу. И нельзя забывать, что Военно-морские силы Северной Кореи – это не мальчики для битья. Напомню, что у КНДР – более 80 дизельных подводных лодок, причем неплохо вооруженных. И мы знаем характер северокорейцев, они смогут сработать в роли подводных камикадзе", – отметил военный эксперт.

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