"Покупка лжесвидетелей". Политик о просьбе Киева к ЕС помочь с "новостями"

Киев попросил помощи Евросоюза в продвижении "хороших новостей" об Украине. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что украинскому руководству удастся таким способом улучшить отношение европейцев к Украине.

Украинские чиновники рассчитывают на помощь европейских коллег для продвижения информации об успехах, достигнутых Украиной, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Нам нужна помощь в коммуникации хороших новостей из Украины", – цитирует Климпуш-Цинцадзе интернет-издание " Европейская правда ".

По ее словам, в такой помощи нуждается Украина со стороны ЕС для дальнейшего сближения с Евросоюзом.

Вице-премьер заявила, что из-за недостаточной коммуникации хороших новостей у Украины порой создается неоправданно негативный имидж, что приводит к сопротивлению граждан ЕС относительно дальнейшего сближения с Киевом.

"Хорошие, иногда даже скучные новости должны быть услышаны европейским обществом. Именно обществом, а не политиками. Мы знаем, что плохие новости без всякой помощи быстро находят свой путь к медиа. Но у нас нет возможности протолкнуть именно позитивные новости", – пояснила вице-премьер.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил, что происходящее сегодня на Украине трудно скрывать от мировой общественности. И вряд ли Киев подобными инициативами добьется положительных результатов, считает политик.

"Вина не средств массовой информации – "рыба гниет с головы". Системную коррупцию, которая поражает даже видавших виды взяточников, бесчинства так называемых ветеранов карательной операции на Донбассе, пытки, тюрьмы, массовое обнищание – это уже очень трудно стало скрывать. Поэтому то, что украинские чиновники попытались заплатить кому-то в Европе, чтобы рассказывали об Украине только хорошее, это называется – покупка лжесвидетелей. И, безусловно, нельзя это замалчивать, это надо высмеивать и показывать всему миру, что американский проект по созданию нового государства под названием "Украина" провалился", – сказал Вадим Колесниченко.

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило с 1 сентября запустить действие соглашения в полной мере. В конце августа президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.



