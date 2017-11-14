Политолог: Украина в вопросе Крыма поставила себя в тупик

Украина возмутилась статьей The New York Times с картой российского Крыма. Политический аналитик Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik отметил, что Киев вынужден постоянно генерировать претензии к международному сообществу.

МИД Украины потребует от американской газеты The New York Times исправить публикацию о том, что Крым является "спорной территорией", сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца в Twitter.

"Крым не является "спорной" территорией. Это временно оккупированная территория Украины", – написала Беца, пообещав обратиться к руководству издания.

The New York Times – вторая по тиражу газета в США – в своей статье пометила Крым на карте как "спорную территорию". Издание заштриховало полуостров одним цветом с Россией, а его границу с Украиной пометило пунктиром.

В эфире радио Sputnik политический аналитик, публицист Владислав Гулевич отметил, что Киев вынужден постоянно генерировать претензии к международному сообществу.

"США, в том числе и журналистская братия, постепенно привыкают к той мысли, что Крым является российским. А украинскому МИД ничего не остается, кроме как делать популистские шаги, требовать какой-то ответственности со стороны американских журналистов в отношении крымского вопроса. Все это происходит потому, что Украина своей неконструктивной позицией по Крыму поставила себя в такой тупик, из которого нет выхода. Она вынуждена постоянно генерировать какие-то претензии к международному сообществу, постоянно держать крымский вопрос в фокусе внимания", – сказал Владислав Гулевич.

При этом, считает он, эти действия направлены не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю.

"Это игра власти перед обществом с целью внушить: мол, власть в Киеве сильна, к ней прислушиваются за рубежом, она остается самой патриотичной силой на Украине, которая требует восстановления территориальной целостности украинского государства", – отметил Владислав Гулевич.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

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