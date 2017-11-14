Аналитик о встрече Суркова и Волкера: пока будет идти игра

Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер обсудили ситуацию в Донбассе. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik прокомментировал совместное заявление по итогам встречи.

У Москвы и Вашингтона разные концепции достижения мира в Донбассе, следует из заявления по итогам встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Текст документа размещен на официальном сайте посольства в России. Третья встреча политиков состоялась 13 ноября в Белграде. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и способы урегулирования конфликта. Переговоры традиционно проходили за закрытыми дверями, а место их проведения не раскрывалось.

"В Минских соглашениях содержатся политические меры и меры безопасности (по выходу из кризиса). Обе стороны согласились проанализировать сегодняшнюю встречу и подумать о дальнейших путях решения этой проблемы", – говорится в заявлении.

Ранее депутат Рады Ирина Геращенко попросила Волкера поднять вопрос об обмене пленных в Донбассе.

В августе и в октябре прошли две другие встречи политиков. Первая прошла в Минске, стороны назвали ее очень полезной и конструктивной. Вторая – также в Белграде, где, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "состоялась сверка часов".

Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия" (Politrussia.ru), политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik отметил, что разногласия РФ и США, в первую очередь, касаются размещения миротворцев ООН в Донбассе.

"Почему США и Россия предлагают две разные концепции – это чисто политический маневр. Потому что США политически невыгодно признать свое поражение на Украине путем принятия на 100% российской концепции даже с учетом немецких правок, которые позволяют миротворцам находиться на всей территории Донбасса. Поэтому они говорят, что у них есть свое видение решения вопроса. То, что они не приняли полностью российское видение, я связываю это с тем, что не состоялась полноценная встреча во Вьетнаме (на саммите АТЭС президента РФ Владимира) Путина и (президента США Дональда) Трампа. Было только совместное заявление по Сирии, в котором Трамп, по сути, признал победу России на этом направлении, а действия коалиции признал не такими результативными, как они могли бы быть. Я думаю, что через какое-то время такое же заявление будет и по Украине", – сказал Руслан Осташко.

По его мнению, Вашингтон все же поддержит российскую инициативу по Донбассу.

"В итоге будет принята российская концепция урегулирования с правками, которые были внесены немцами и которые нас в принципе устраивают. Я думаю, это произойдет в ближайшие три месяца. Но без политических шагов этого сделать будет нельзя. Поэтому пока будет идти игра, что, мол, есть две концепции – российская и американская. Киев, естественно, заявление США устроило, потому что это не прямое признание российской концепции, что для Киева смерти подобно, потому что националистам сложно будет объяснить, почему миротворцы мешают обстреливать Донбасс. Но рано или поздно это произойдет. И это неизбежно", – считает Руслан Осташко.

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