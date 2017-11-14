Американист: США взяли курс на "плавное удушение" российских СМИ

Минюст США подтвердил регистрацию канала RT в качестве иностранного агента. Американист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что единственный способ противодействия в данном случае – симметричные ответные меры.

Министерство юстиции США официально внесло компанию T & R Productions LLC, обслуживающую телеканал RT America, в список иностранных агентов.

Название появилось в реестре под порядковым номером 6485 в понедельник, датой регистрации указано 10 ноября.

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян ранее сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию Минюста страны. Она заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом. "С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит", – добавила она.

Закон об иностранных агентах (FARA) действует в США с 1938 года. Согласно ему, иноагенты обязаны предоставлять информацию не только о своей деятельности, но и о доходах и расходах, а также о заключенных соглашениях. Информационные материалы должны сопровождаться упоминанием о том, что они распространяются иностранным агентом.

В Минюсте подчеркнули, что американские граждане имеют право знать, кто действует в США с целью "повлиять на правительство или общественность от имени иностранной стороны". В ведомстве также утверждают, что FARA не препятствует свободе слова и не запрещает распространение и публикацию каких-либо информационных материалов.

Вместе с тем, в список иностранных агентов не включены многие иностранные государственные СМИ. Среди них британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle. Зарегистрированы в этом качестве японский новостной телеканал NHK и китайские газеты China Daily и Xinmin Evening News.

В МИД РФ ранее сообщали, что прорабатывают ответные действия. Глава Минсвязи Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что США настояли на включении RT в список иноагентов с вполне определенной целью.

"Американцы взяли курс на плавное удушение канала. И давление, скорее всего, будет идти на сотрудников канала. В соответствии с американскими законами об иностранных агентах лица должны предоставить максимально возможную информацию о себе – личные данные, сведения о своих родственниках, о своих финансовых делах. Поскольку это иностранные агенты, то данная информация может практически автоматически расследоваться ФБР. А каким образом ФБР расследует, мы знаем на примере дел, связанных с "русским следом". Кроме того, у американцев есть традиция, что таким образом некоторым людям могут угрожать, чтобы они прекратили работать на канале", – сказал Владимир Васильев в эфире радио Sputnik.

Он не исключил, что при худшем развитии ситуации США могут попытаться добиться закрытия канала на своей территории.

"Не исключено, что США также попытаются обвинить канал в неуплате налогов или, возможно, в нарушении американского законодательства. И все это в конечном итоге может привести к тому, что будет выдвинуто требование об отзыве лицензии и закрытии канала, по крайней мере, в той его части, которая находится на территории США", – считает американист.

По его мнению, единственный способ противодействия в данном случае – ввести симметричные ответные меры в отношении американских СМИ на территории России.

"Речь идет об информационной войне, и единственное противодействие здесь – симметричная система ответных мер. Если американская сторона будет стремиться и дальше усиливать скандал в отношении RT или Sputnik, то в таком случае могут быть приняты соответствующие контрмеры против американских СМИ или подотчетных США, которые действуют на территории России", – заключил Владимир Васильев.

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