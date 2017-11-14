Мнение: пока Россия присутствует на Ближнем Востоке, США "спят неспокойно"

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ООН разрешила войскам США войти в Сирию. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал военный политолог Олег Глазунов.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что ООН разрешила США войти на территорию Сирии, поскольку принимала резолюции, направленные против "Исламского государства"*.

"ООН заявила, что мы в принципе можем преследовать ИГ*. И мы там, чтобы уничтожить их", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов, каковы юридические основания для присутствия США в Сирии.

"Но это не значит, что мы просто уйдем, а там опять выскочит ИГ* 2.0, а мы будем делать вид, что удивлены", – добавил Мэттис. По его словам, "чтобы двигаться дальше", нужно продолжать переговоры в Женеве под эгидой ООН.

Совбез ООН не давал США разрешения на военные операции в Сирии.

Дамаск настаивает на том, что присутствие Соединенных Штатов в Сирии незаконно, поскольку правительство страны его не санкционировало. Россия начала наносить удары по ИГ* в Сирии после просьбы властей республики.

Администрация США для ведения военных действий за рубежом должна получить одобрение конгресса, однако это правило постоянно нарушается. Сейчас удары по террористам в Ираке, Сирии, Йемене и Ливии объясняются тем, что конгресс разрешил бороться с "Аль-Каидой"* в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik отметил, что Соединенные Штаты при любых обстоятельствах намерены сохранять свое присутствие на Ближнем Востоке.

"Я думаю, что США совсем не уйдут из Сирии и не уйдут с Ближнего Востока, и "женевский формат" здесь ничего не изменит. Пока присутствует Россия на Ближнем Востоке, Соединенные Штаты "спят неспокойно". И есть еще один вопрос: на Ближний Восток приходит Китай. То есть, в регионе определяются три главных игрока: Россия, Иран и Китай. Оставлять Ближний Восток этим трем игрокам США не намерены – и не уйдут из региона, чем бы ни закончился "женевский формат"", – считает Олег Глазунов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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