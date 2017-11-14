Мнение: хорошие отношения России и Турции определяют ситуацию в регионе

В Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Эксперт Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik отметил, что диалог Москвы и Анкары может сыграть заметную роль в решении проблем Ближнего Востока.

В Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Лидеры общались чуть более четырех часов. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, президенты двух стран один на один "провели ревизию двусторонних отношений", а затем в расширенном составе с участием делегаций говорили о Сирии.

По итогам переговоров Путин и Эрдоган выступили с заявлениями для СМИ. В ходе заявления для прессы российский лидер подчеркнул, что диалог был продуктивным.

Стороны обсудили вопросы экономики, в частности, ограничения на поставки сельхозпродукции. Путин сообщил, что по итогам встречи было принято решение возобновить ввоз целого ряда продуктов из Турции. В свою очередь, Эрдоган выступил за снятие оставшихся ограничений в торговых отношениях с Россией.

Также лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии. Путин отметил, что работа России, Турции и Ирана как стран – гарантов астанинского процесса продолжает приносить результат, но надо наращивать усилия по долгосрочной стабилизации ситуации. Эрдоган добавил, что сейчас появились основания для политического достижения мира в регионе.

Кроме того, Путин подтвердил, что "Росатом" в ближайшее время приступит к практической реализации проекта АЭС "Аккую". Он подчеркнул, что в планах запустить первый реактор в 2023 году.

Также стороны обсудили сотрудничество в оборонной промышленности. Ранее Москва и Анкара договорились о поставке российских систем С-400. Турция уже внесла первый взнос за эти комплексы.

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik отметил очевидные изменения в расстановке сил на Ближнем Востоке, в частности, возросшую роль Москвы, а также роль региональных игроков.

"Помимо сирийского урегулирования в регионе остается очень много и других проблем. В частности, связанных с Ливией, с Ливаном, с нестабильностью в Ираке и других. И здесь как раз может иметь большое значение взаимодействие России и Турции в решении этих вопросов. В свое время Россия уже участвовала в этом процессе, Турция тоже, но не была таким уж сильным игроком, а доминировала во многом американская сторона. Но сейчас ситуация меняется, Ближний Восток пришел в очень активное движение… Мне кажется, что складывается новая группа серьезных игроков, которые будут играть определяющую роль на Ближнем Востоке. Потому что американцы там несколько "затерялись", я не говорю уже о европейских странах – бывших метрополиях, которых как-то вообще не видно в качестве активных участников. А, например, Иран, напротив, очень активно работает. И то, что сейчас выстраиваются у России и Турции хорошие отношения, в которых сняты все "болевые точки", говорит, на мой взгляд, о том, что складывается благоприятная ситуация для решения многих вопросов на Ближнем Востоке", – считает Илдус Ярулин.

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