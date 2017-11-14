Эксперт: то, что Мэй решила быть жестче всех в отношении РФ – неудивительно

Премьер Британии Тереза Мэй подвергла Москву жесткой критике, обвинив ее в подрыве международного порядка. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о возможных мотивах столь резких обвинений.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая с ежегодной речью по внешней политике, обвинила Москву в подрыве международного порядка.

По словам британского лидера, Россия вмешивалась в выборы в других государствах, осуществляла хакерские атаки, а также пыталась сделать "информацию оружием". Кроме того, Мэй заявила, что действия российских властей также были направлены на то, чтобы "посеять раздор на Западе".

"Мы знаем, что вы делаете, и вы в этом не преуспеете", – сказала Мэй.

Премьер Британии также обвинила Россию в незаконном присоединении Крыма и заявила об участии РФ в конфликте в Донбассе.

Однако при этом Мэй заявила о необходимости улучшения отношений с Россией.

Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. Референдум был проведен после осуществления госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российские власти многократно заявляли, что жители Крыма в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Как подчеркнул российский лидер Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Доцент Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о возможных мотивах резких обвинений, выдвинутых Терезой Мэй в адрес РФ.

"Если говорить в широком смысле, британцы всегда занимали очень жесткую позицию в отношении России – по крайней мере, в последние полтора десятилетия это было совершенно очевидно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Тереза Мэй решила быть жестче по отношению к России, чем все остальные мировые лидеры. Но тут нужно вспомнить и о положении Мэй на внутриполитической арене. Ее позиция несколько отличается от позиции министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, с которым Мэй находится в плохо скрытом конфликте. Соответственно, поскольку Джонсон планирует в ближайшее время приехать в Москву и выступает с той точки зрения, что с Россией пусть и осторожно, но все же нужно договариваться, по всей видимости, Тереза Мэй решила несколько усложнить его задачи в Москве – на тот случай, если он действительно попытается пойти на хотя бы относительную нормализацию отношений с Россией", – предположил Дмитрий Офицеров-Бельский.

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