Политолог: восстановление отношений России и Турции – естественный процесс

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Турции можно считать практически полностью восстановленными. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев отметил, что взаимовыгодный процесс пробился сквозь все политические преграды.

Отношения Москвы и Анкары можно считать восстановленными практически в полном объеме, заявил президент Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

По словам российского лидера, за первые восемь-девять месяцев текущего года товарооборот вырос более чем на треть после падения в 2016-м.

Президент добавил, что с Турцией ведется работа практически по всем направлениям, в том числе по урегулированию сирийского кризиса. Путин отметил позитивный эффект, который приносит оперативное обсуждение странами текущих вопросов.

Президент Турции, в свою очередь, обратил внимание на двустороннее сотрудничество в решении региональных вопросов. Эрдоган подчеркнул, что отношения Москвы и Анкары в политической, военной и торговой сферах развиваются "с каждым днем все больше".

Кризис в отношениях двух стран возник после того, как в 2015 году турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Самолет участвовал в антитеррористической операции. Пилота, который успел катапультироваться, убили боевики, обстрелявшие его с земли. После этого Москва ввела в отношении Анкары санкции, предполагающие, например, запрет на чартерные перевозки.

В 2016-м Эрдоган извинился за инцидент. После этого начался процесс нормализации торгово-экономических связей.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев высказал мнение, что восстановление отношения России и Турции – естественный процесс.

"Отношения России с Турцией исторически всегда были довольно крепкими. Кроме того, у нас сложились хорошие экономические отношения. Не по нашей вине, а из-за трагедии с нашим самолетом, эти отношения были прерваны. Сегодня они понемногу начинают восстанавливаться. То есть естественный процесс взаимовыгодных, в первую очередь, экономических отношений пробился сквозь все политические проблемы и преграды. В общем-то, это могло произойти чуть раньше или чуть позже. Визит турецкой стороны и подписание договоренностей, естественно, резко ускорили процесс", — сказал Дмитрий Журавлев.

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