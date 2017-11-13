Эксперт: в Европе "вдруг открыли", что нацизм на Украине – не пропаганда РФ

"Азов" захотел "завоевать Европу" с помощью местных радикалов, пишет Spiegel. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik отметил, что украинские радикалы последовательно воплощают свои идеи в жизнь.

В рядах украинского нацбатальона "Азов" (против которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.) оказывается все больше наемников из Германии и других стран Европы, сообщает немецкий журнал Spiegel.

По данным издания, украинские радикалы привлекают "единомышленников", раздавая флаеры на различных неонацистских мероприятиях, где призывают "спасти Европу от вымирания".

"Цель – операция по вербовке для того, чтобы "завоевать Европу заново". И этим группировка привлекает, в том числе, немецких неонацистов среди молодежи", – пишет Spiegel.

"Рекламная кампания" украинских радикалов увенчалась успехом, констатирует автор статьи: за последние три года количество членов "Азова" увеличилось в три раза. В 2014 году в него входило, по данным издания, 850 человек, а сейчас – 2500.

В частности, в июле им удалось привлечь людей на фестивале Rechtsrock-Festival в немецком городе Темар. В этом мероприятии приняли участие около шести тысяч ультраправых радикалов. Бойцы "Азова" раздавали листовки, в которых приглашали их "вступить в ряды лучших".

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что бойцы "Азова" последовательно воплощают свои идеи в жизнь. Об этом предупреждала Россия, но ей предпочитали не верить, отметил он.

""Азов" особо и не скрывал, что его цели не ограничиваются действиями в Донбассе, что это политическая сила, которая стремится, как писали их идеологи, "расширить власть белого человека на всю белую Европу", включая западноевропейские государства. Вот теперь они это воплощают, причем, заметьте, последовательно воплощают свои идеи в жизнь. С первых дней украинского конфликта в расположении "Азова" находились ультраправые боевики из разных стран Европы. А что касается беззубой политики Европы – ничего не вижу, ничего не слышу – то да, они долго закрывали глаза на нацизм, кричали, мол, это все "российская пропаганда", которой нельзя верить. А теперь вдруг одна за другой европейские газеты начинают открывать для себя наличие нацистов на территории Украины. Это лишний раз свидетельствует о том, что мы были правы, а европейские СМИ нагло врали", – сказал Владимир Корнилов.

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