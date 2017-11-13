Эксперт: говоря о конкуренции США с РФ, надо держать в уме многие факторы

США планируют "выкручивать руки" потенциальным партнерам РФ, считает вице-премьер Дмитрий Рогозин. В эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Подопригора выразил мнение, что американцы могут пойти на политическое и информационное давление.

США планируют конкурировать с РФ на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2017 "не как обычно, а выкручивая руки" потенциальным российским партнерам-покупателям, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Работа здесь (на выставке) сложная, потому что на каждом углу чувствуется горячее дыхание американцев нам в спину. Всем известно, что они не собираются с нами конкурировать как обычно, а планируют конкурировать, выкручивая руки нашим потенциальным партнерам-покупателям", – сказал в эфире телеканала "Россия 24" Рогозин, возглавивший российскую делегацию на выставке.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Подопригора выразил мнение, что США могут пойти на политическое, дипломатическое и информационное давление на партнеров-покупателей.

"Американцы, в первую очередь, могут в данном случае опереться на свои политические преимущества. Я вижу возможности политического, дипломатического, информационного давления, причем я сознательно вывожу здесь экономическую тематику. С моей точки зрения, это наиболее общий прием. Кроме того, еще одним фактором является традиционность, преемственность: если изначально страна закупает российское оружие, то она и дальше будет ориентироваться на наши возможности, и наоборот – если изначально приобреталось американское вооружение, то даже какие-то конкурентные преимущества не гарантируют, что страна предпочтет американскому оружию другое", – сказал Борис Подопригора.

Вместе с тем, он отметил, что на рынке вооружений приходится конкурировать даже с союзниками.

"Мир сегодня настолько энергично меняется применительно к рынку вооружений, что говорить о закономерностях трудно. Например, сейчас китайцы очень здорово продают свое вооружение в Африку и Латинскую Америку. В этих странах Китай – не дальше третьей позиции, имея в виду возможности США и России. Все эти факторы приходится держать в уме", – отметил военный эксперт.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2017 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 16 ноября. Авиасалон проводится с 1989 года при содействии правительства, гражданской авиации эмирата Дубай и министерства обороны ОАЭ один раз в два года. Входит в пятерку крупнейших авиашоу мира. Его тематика – вооружение и военная техника военно-воздушных сил, средства противовоздушной обороны, космическая техника, гражданская авиация и технологии. Нынешняя выставка, собравшая более 1,2 тысячи участников из разных стран мира, стала 15-й по счету.

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