Украинский аналитик: заявление Нацбанка о кредите МВФ звучит странно

Украине требуется больше средств МВФ для проведения реформ, заявили в Нацбанке. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киеву необходимо самостоятельно проводить реформы, а не следовать указаниям фонда.

Украине понадобится еще одна программа МВФ после выполнения текущей, чтобы завершить начатые реформы, считает заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий.

Действующая программа МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и продлится до марта 2019 года.

"Для Украины крайне критично продолжение сотрудничества с МВФ, и не только до конца 2018 года, но и новая программа, потому что это залог проведения реформ и макроэкономической и финансовой стабильности", – приводит слова Чурия пресс-служба НБУ в микроблоге в Twitter.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 млрд долларов, в августе того же года – второй транш на 1,7 млрд. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 млрд долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 млрд долларов, он поступил в апреле.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире радио Sputnik обратил внимание на противоречия в заявлениях представителей НБУ и Минфина Украины.

"Вообще заявление заместителя председателя Нацбанка Украины Олега Чурия о том, что понадобится еще одна программа МВФ, звучит довольно странно. Потому что буквально пару месяцев назад министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что программа сотрудничества с МВФ, которая существует сейчас, это последняя программа. То есть она завершается, и больше Украине деньги не нужны. В принципе кредиты МВФ были нужны только с одной целью – увеличить золотовалютный резерв. И непонятно, зачем его еще нужно сейчас увеличивать и брать еще кредиты. Возможно, руководство Нацбанка считает, что оно не сможет выплатить ранее полученные кредиты и предполагает, что возьмет новый кредит и погасит старый. Но, по-моему, это тупик", – сказал Александр Охрименко.

Он отметил, что МВФ предоставляет Украине кредиты лишь под определенные условия. По мнению аналитика, Киеву стоит заняться реальными реформами, а не слепо следовать указаниям фонда.

"На Украине много говорят об МВФ и предложенных им реформах. Но практически ни одна из них не дала положительных результатов. Борьба с коррупцией оказалась чистейшей профанацией, создали кучу структур, и взятки и откаты только выросли. Провели реформу ЖКХ, в результате тарифы выросли невероятно, на сегодняшний день долг украинцев по ЖКХ уже 30 млрд гривен, а качество услуг упало ниже некуда. Очистка банковской системы: кредитование на Украине практически остановилось по той простой причине, что количество проблемных кредитов на сегодняшний момент превышает 50% от всех выданных кредитов. И такие реформы можно перечислять сколько угодно. Потому что надо думать собственной головой, а не выполнять бессмысленные рекомендации МВФ, беря у него деньги только для того, чтобы оплатить старый кредит", – заключил Александр Охрименко.

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