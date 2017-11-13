Мнение: антироссийская истерия нанесет Украине урон, который ей не пережить

Украина может остаться без угля из-за ограничения его поставок из РФ, считает украинский политик Виктор Медведчук. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что полный разрыв связей с Россией грозит экономике Украины катастрофой.

Украина рискует среди зимы остаться без угля из-за ограничения на его поставки из России, считает лидер общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук.

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) внесло российскую компанию "Южтранс", являющуюся, по данным украинских СМИ, одним из крупнейших поставщиков антрацита на Украину, в санкционный список предприятий, которым запрещено осуществление внешнеэкономической деятельности с украинскими хозяйствующими субъектами.

"Киев ввел санкции против крупнейшего поставщика антрацита из РФ. Устроив блокаду Донбасса и введя ограничения на поставки из России, Украина рискует среди зимы остаться без угля. Его острый дефицит ощущается уже сегодня. Начинаем усиленно спонсировать угольную отрасль США?" – написал политик в Facebook.

Введя блокаду Донбасса и ограничения на поставки угля из России, Киев приступил к импорту этого вида топлива из других стран, в том числе из США. Однако, по подсчетам экспертов, эти поставки не могут компенсировать дефицит угля, вызванный прекращением закупки антрацита в Донбассе и РФ.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что курс на свертывание связей с Россией грозит украинской экономике катастрофой.

"Я думаю, что украинские политики из исполнительной власти и из Рады даже не задумываются об экономических последствиях решений, которые они принимают. Нагнетание этой антироссийской истерии может привести к тому, что Украина потерпит такой экономический ущерб, который ей не пережить. Сейчас статистика опубликована: у нас пока существует все же торговля с Украиной достаточно серьезная, и она в этом году даже выросла. Прежде всего, за счет того, что Украина закупает наши энергоносители. И некоторую продукцию, прежде всего сельскохозяйственную, нам продает. Предположим, разорвут они связи и здесь – но ЕС ведь не будет закупать их продукцию. Что будет тогда с украинским сельским хозяйством, которое имеет доходы от торговли с Россией? Поэтому Медведчук, мне кажется, здесь поставил точный диагноз. Другое дело – будут ли к нему прислушиваться нынешние украинские власти? Сомневаюсь", – отметил Юрий Светов.

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