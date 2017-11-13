Мнение: бывшие наркоманы и алкоголики могут пригодиться армии США

В армии США разрешили служить людям с психическими проблемами, пишут СМИ. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что руководство армии борется с дефицитом личного состава, исходя из определенной логики.

В Соединенных Штатах сняли запрет на прием в армию новобранцев с психическими проблемами, пишет USA Today.

Как отмечается, американская армия теперь может принимать в свои ряды людей, занимавшихся самоповреждением, страдавших от биполярного аффективного расстройства, депрессии, алкоголизма или наркомании.

По данным издания, подобное решение связано с намерением набрать 80 тысяч рекрутов к сентябрю 2018 года.

Запрет на службу в армии для людей с психическими отклонениями был введен в США в 2009 году в связи с самоубийствами.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что недобор в американской армии связан с отсутствием мотивированности у потенциальных военнослужащих.

"Американская армия испытывает дефицит личного состава не только потому, что мало платят или много опасности, но еще и потому, что войны, которые ведут США, вовсе не за свободу и демократию. Думаю, что у сегодняшних американских военнослужащих нет чувства "мессианства". Все идеалы, которые пропагандировались, подверглись серьезной деформации. Какая демократия может быть в Ираке, в Афганистане или в Ливии, после того как американцы провели там свои агрессивные войны? Люди поняли, что армия США сегодня не защищает идеалы, а работает в интересах транснациональных компаний, завоевывая те регионы, где есть нефть и газ. Там США хотят установить свое доминирующее влияние. Люди не хотят служить в такой армии, тем более что это связано с риском для жизни", – сказал Виктор Литовкин.

По его мнению, в руководстве армии США исходят из определенной логики.

"Бывших наркоманов, алкоголиков, больных-шизофреников серьезные фирмы не возьмут на работу, а на поле боя они могут пригодиться. Американской армии нужно пушечное мясо", – считает военный эксперт.

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