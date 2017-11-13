Мнение: обвиняя РФ в поддержке независимости Каталонии, ЕС выполняет заказ

В Брюсселе обсудят "российскую поддержку" независимости Каталонии. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik отметил, что, несмотря на абсурдность обвинений, на Западе продолжают разыгрывать "российскую карту".

Глава МИД Испании Альфонсо Дастис собирается поднять в Брюсселе вопрос о "российской поддержке" независимости Каталонии через социальные сети. Эту тему он намерен обсудить на встрече глав МИД стран – членов ЕС.

"Я поставлю вопрос вмешательства, как развивались дезинформация, манипулирование вокруг референдума и последующие события в Каталонии", – заявил министр.

По его словам, испанское правительство "доказало", что большой объем трафика шел из России и других стран.

Как ранее заявлял глава МИД, есть "достаточно свидетельств" того, что "русские хакеры" пытаются дестабилизировать ситуацию в Испании и Европейском союзе в целом. Доказательств, однако, он не привел.

Российское посольство в Испании осудило утверждения о влиянии Москвы на ситуацию в Каталонии. В Кремле заявили, что считают каталонский кризис исключительно внутренним делом Испании.

В последние недели некоторые испанские СМИ опубликовали серию материалов, в которых ряд российских средств массовой информации, в том числе телеканал RT и агентство Sputnik, обвинили в необъективном освещении кризиса в Каталонии и использовании аккаунтов в соцсетях для создания негативного образа Испании.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik отметил, что, несмотря на абсурдность обвинений, на Западе продолжают разыгрывать "российскую карту".

"Это, конечно, попытка все переложить с больной головы на здоровую: обвинить во внутренних испанских проблемах страну, которую сейчас модно обвинять во всех проблемах Запада, – Россию. Возникает вопрос: почему? Ведь абсурдность подобного рода обвинений не раз подтверждалась, но, тем не менее, продолжают разыгрывать эту "российскую карту". И это уже не просто тренд и мода, это уже некий "социальный заказ". Политики, которые выступают с подобного рода заявлениями, составляют довольно серьезную группу, они ориентированы на США, на Брюссель как "представителя" США в Европе. И такими заявлениями они подтверждают приверженность идеалам этой группы, "отрабатывают" свой номер, исполняют заказ. Потому что более серьезные обвинения требуют более серьезных доказательств, но все они уже отвергнуты. Остается история с мифическими "российскими хакерами" и допинг-скандал. Эти истории сейчас разыгрываются по всем фронтам", – сказал Игорь Шатров.

После референдума в октябре власти Каталонии приняли резолюцию о суверенитете. В ответ на это Мадрид отстранил от должностей членов правительства автономии и распустил местный парламент. 21 декабря в регионе пройдут досрочные выборы.

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