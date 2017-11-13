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"Была надежда". Политолог о целях запуска украинского дрона в Россию

15:5213.11.2017
(обновлено: 15:56 13.11.2017)
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© Fotolia / SergeyБеспилотникБеспилотник
© Fotolia / Sergey
В Совфеде прокомментировали сообщения о вторжении украинского дрона на территорию России. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik напомнил о недавнем заявлении секретаря СНБО Украины Александра Турчинова про беспилотники.

Нарушение украинским беспилотником российской границы может быть попыткой втянуть Москву в войну, заявил глава комитета по обороне Совета Федерации РФ Виктор Бондарев.

Он не исключил, что к этому случаю могут быть причастны США.

БПЛА на выставке военной техники и оборудования в Киеве
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Депутат: на чем полетит украинский "стратегический" дрон – страшно подумать

"Я не склонен видеть во всех действиях третьих стран "руку Госдепа". Но такой вариант, если дело касается зависимых от США государств, исключать нельзя. Россию всеми силами пытаются втянуть в самый очаг украинской прокси-войны, сделать нас одной из сторон конфликта", – цитирует Бондарева его пресс-служба.

Бондарев подчеркнул, что важно "не пороть горячку" и реагировать на такие провокации адекватно.

По его словам, беспилотник, вероятнее всего, проник в Россию для шпионажа.

"Высокая скорость движения летательного аппарата позволяет сделать вывод, что в планы украинской стороны не входило наше скорое его обнаружение", – подчеркнул сенатор.

Он пояснил, что радиолокаторы, которыми оснащены российские станции, известны на весь мир своей высокой чувствительностью.

Ракетные комплексы 9К79 Точка-У вооруженных сил Украины
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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"Украинцы не могли не понимать, что мы его зафиксируем. Поэтому есть вероятность, что этот дрон – просто наживка", – заявил глава комитета. При этом он напомнил, что подобные методы широко использовались американцами в годы холодной войны.

Ранее в СМИ появились сообщения, что украинский беспилотник вечером в воскресенье, 12 ноября, пересек российскую границу в Брянской области.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik напомнил, что на прошлой неделе секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Киев планирует разработать стратегические беспилотники, способные мониторить ситуацию над всей территорией России. По мнению политолога, это может быть одной из причин появления украинского дрона на территории РФ.

"На мой взгляд, это связано, прежде всего, с тем, что заявлял Турчинов: о том, что на Украине будут создавать беспилотники, не только те, которые контролируют ситуацию на границе с Крымом, но и "геостратегические" беспилотники, которые будут предоставлять информацию о том, что происходит на территории России – вплоть до Камчатки. Надо было, наверное, как-то оправдывать заявления одного из командующих. Кроме того, возможно, была надежда, что удастся слетать на территорию России, сделать какие-то фотографии и заявить потом, что украинская армия непобедима уже, образно говоря, не только на 8%, а на 8,5% – мол, мы теперь можем уже летать, и безнаказанно. Но не получается пока ничего, кроме повода поговорить в очередной раз о том, что украинская армия существует и становится сильнее. Это очередная провокация. Спокойно не живут и другим не дают", – сказал Александр Дудчак.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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Комментарии
13 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
valera vasketsov
Я так и не понял , поговорили, осудили , а сбили или нет не слова ?????
16:17
13.11.2017
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Александр Плешков
Ну, так что с дроном? Сбили или отпустили? Не понятно!
16:15
13.11.2017
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