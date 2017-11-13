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Экономист: американские санкции привели к появлению "сектора-паразита"

14:5813.11.2017
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На рынке труда вырос спрос на специалистов по экономическим операциям в условиях санкций. Нужда в таких специалистах будет расти, потому что российский рынок привлекателен для Запада, рассказал в эфире радио Sputnik экономист Алексей Зубец.

На российском рынке труда растет спрос на специалистов по экономическим операциям в условиях санкций. По данным сайта Headhunter.ru, в октябре 2017 года было опубликовано 27 вакансий специалистов по санкциям, а в октябре 2014 – только девять. 

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В настоящий момент, по данным экспертов, наблюдается дефицит таких специалистов, и сотрудники, разобравшиеся в санкционных ограничениях и рисках, могут рассчитывать на серьезную прибавку к зарплате. 

Спрос на специалистов по работе в условиях санкций будет расти, потому что российский рынок по-прежнему привлекателен для Запада, – такое мнение высказал в эфире радио Sputnik  проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.   

"В юридических, инвестиционных конторах, в крупных банках такие специалисты уже имеются. Но, наверное, в ответ на то, что летом этого года против нас введен очередной пакет американских санкций, наиболее жестких и, очевидно, долгих, понадобятся, вероятно, курсы подготовки и переподготовки для тех людей, которые с этими санкциями будут работать. Россия по-прежнему остается интересным рынком для западных инвестиционных фондов, компаний – здесь можно рассчитывать на высокую доходность, тогда как на европейских рынках серьезные деньги за счет инвестиционных операций получить достаточно сложно. Поэтому финансовые потоки в Россию будут идти, а их надо обслужить и с точки зрения соответствия санкциям… И, наверное, спрос будет увеличиваться: надо готовить и переподготавливать людей, исходя из того, что санкции тоже меняются. Но такие специалисты – штучный товар, их нужны не тысячи – может быть, сотни специалистов на весь российский рынок, которые будут консультировать крупный бизнес, который в первую очередь затронут санкциями", – считает Алексей Зубец. 

По его мнению, санкции, введенные против РФ, приносят ущерб в основном самим США.  

"Главные пострадавшие от санкций, с моей точки зрения – сами США. И главный ущерб у них – имиджевый: много лет они пытаются надавить на нас, но ничего не получается. Возникает вопрос: могут ли они хоть чего-то добиться на международной арене или только могут увеличивать издержки для бизнеса?.. Ведь в итоге появляется лишь новая группа нахлебников, которые будут заниматься анализом бизнеса с точки зрения соответствия санкциям. По сути это паразитический сектор – бизнес тратит деньги, чтобы обойти санкции. То есть, ничего, кроме издержек, санкции не приносят", – считает эксперт.

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