"Бред сивой кобылы". Политолог о заявлении экс-главы ЦРУ о Путине и Трампе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "неверным" предположение экс-главы ЦРУ Джона Бреннана о том, что Дональд Трамп может бояться Владимира Путина.
"Это неверное предположение", — сказал Песков журналистам, комментируя слова Бреннана.
После встречи с Путиным на полях АТЭС во Вьетнаме Трамп сказал, что российский лидер в очередной раз заверил его в невмешательстве Москвы в выборы в Соединенных Штатах. Американский президент отметил, что нужно не спорить по этому вопросу, а начать обсуждать более важные международные проблемы. Он также считает, что хорошие отношения двух стран пойдут миру на пользу.
Политолог, профессор Академии социального управления Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik назвал слова Джона Бреннана бессмыслицей.
"Видимо, многолетняя работа в ЦРУ повлияла на уровень профессиональной деформации сознания Бреннана. Насколько мне известно, Владимир Путин никогда не занимался угрозами или другими видами психологического воздействия, как открытого, так и скрытого, на своих партнеров. Подобные заявления, видимо, уже от бессилия. Какие только клинья не вбиваются в отношения России с Соединенными Штатами, между Путиным и Трампом. Видимо, это еще одна попытка истероидного характера, выходящая за грань понимания нормальной психологии: мол, нашего президента "зомбируют". Но это же бред сивой кобылы! По-другому не скажешь", — сказал Анатолий Петренко.
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