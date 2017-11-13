"Бред сивой кобылы". Политолог о заявлении экс-главы ЦРУ о Путине и Трампе

В Кремле прокомментировали слова экс-главы ЦРУ о влиянии Владимира Путина на Дональда Трампа. Политолог Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik назвал слова Джона Бреннана бессмыслицей, желанием вбить еще один клин между лидерами России и США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "неверным" предположение экс-главы ЦРУ Джона Бреннана о том, что Дональд Трамп может бояться Владимира Путина.

Бреннан критически отозвался о заявлениях Трампа по поводу Владимира Путина и якобы "российском вмешательстве" в американские выборы. По его словам, глава США либо боится Путина, либо опасается результатов расследования так называемого "дела о вмешательстве Москвы".

"Это неверное предположение", — сказал Песков журналистам, комментируя слова Бреннана.

После встречи с Путиным на полях АТЭС во Вьетнаме Трамп сказал, что российский лидер в очередной раз заверил его в невмешательстве Москвы в выборы в Соединенных Штатах. Американский президент отметил, что нужно не спорить по этому вопросу, а начать обсуждать более важные международные проблемы. Он также считает, что хорошие отношения двух стран пойдут миру на пользу.

Политолог, профессор Академии социального управления Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik назвал слова Джона Бреннана бессмыслицей.

"Видимо, многолетняя работа в ЦРУ повлияла на уровень профессиональной деформации сознания Бреннана. Насколько мне известно, Владимир Путин никогда не занимался угрозами или другими видами психологического воздействия, как открытого, так и скрытого, на своих партнеров. Подобные заявления, видимо, уже от бессилия. Какие только клинья не вбиваются в отношения России с Соединенными Штатами, между Путиным и Трампом. Видимо, это еще одна попытка истероидного характера, выходящая за грань понимания нормальной психологии: мол, нашего президента "зомбируют". Но это же бред сивой кобылы! По-другому не скажешь", — сказал Анатолий Петренко.