Военный эксперт: уникальный спутник "Репей" позволит России "быть в курсе"

Россия сможет перехватывать секретные данные потенциального противника с помощью уникального военного спутника "Репей", пишут СМИ. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал в эфире радио Sputnik о новом космическом аппарате.

В России секретную информацию потенциального противника смогут перехватывать с помощью спутников "Репей", пишет газета "Известия" со ссылкой на главный штаб ВКС России.

Отмечается, что первый подобный космический аппарат запустят в 2018 году для возможности получать оперативную информацию об активности войск в любом регионе мира. Спутник сможет обнаружить РЛС, радиопередатчики, ракетные запуски и излучение другой военной техникой.

Наиболее известным зарубежным аналогом "Репея" является американский космический аппарат Mentor, семь из которых уже находятся на орбите Земли.

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал о новых российских спутниках.

"Данный вид спутников относится к спутникам радиотехнического назначения, то есть, предназначенным для радиотехнической разведки. Впервые его продемонстрировали летом этого года. Есть два варианта этих спутников – "Репей-В" и "Репей-С". "Репей-В" предназначается для эллиптических орбит полетов, а "Репей-С" – для геостационарных. Как было заявлено, данные спутники будут обеспечивать информацию в интересах министерства обороны. То есть это спутники военного назначения", – сказал Алексей Леонков.

Он отметил, что у американцев есть аналоги нашим спутникам, однако они не обновлялись уже достаточно долгое время.

"В целом все, что новенькое у нас появляется, идет с опережением того, что есть у американцев. Дело в том, что американские спутники радиотехнической разведки были запущены достаточно давно, группировка у них в принципе не обновлялась, и основные усилия у них делаются все-таки по спутникам связи. У американцев самая большая группировка – свыше 60 спутников, обеспечивает связь в интересах Пентагона", – рассказал Алексей Леонков.

Наши спутники, по словам военного эксперта, работают на более высоком уровне, чем американские.

"Сейчас в них (спутниках) для обнаружения объектов включена вся современная база, и есть возможность ее обновления, чтобы спутник всегда был в курсе того, что появляется у "супостатов" за границей. Он сможет менять библиотеку образов и признаков военной техники и техники специального назначения, которая используется в интересах Пентагона или стран НАТО. И всю эту информацию он будет обрабатывать и передавать на землю", – заключил военный эксперт.

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