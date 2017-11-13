Политолог: у Трампа с Северной Кореей все пошло "не так"

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы стать другом северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
"Такая возможность всегда есть. Странные вещи случаются в жизни. Это было бы странно, но это возможно", – сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.
Между двумя лидерами уже неоднократно происходили заочные перебранки, в том числе с угрозой применения оружия.
В эфире радио Sputnik независимый политолог Александр Сафонов высказал мнение, что смена риторики президента США была вынужденной.
"Я думаю, что Трамп, когда прощупывал почву вокруг своего варианта более жесткого развития ситуации с Северной Кореей, столкнулся с сопротивлением других крупных игроков региона. И, видимо, не только Китая: он мог столкнуться и с осторожной позицией Японии, и с осторожной позицией нового руководства Южной Кореи. Поэтому он вынужден перестраиваться по ходу игры. То есть, менять свою позицию на более гибкую, показывать, хотя бы внешне, что он готов к переговорам, что он не занимается прямым давлением на партнеров, а готов их слушать и уважать их мнение. Потому что без одобрения других стран региона Америке решить северокорейскую проблему просто невозможно", – отметил Александр Сафонов.
На самом деле, по его мнению, шансов на установление хороших личных взаимоотношений между лидерами США и КНДР нет.
"Я думаю, что шансов никаких, обе стороны это прекрасно понимают. Но Трамп вынужден делать хорошую мину при плохой игре, потому что эта его очередная внешнеполитическая неудача бьет и по его позициям внутри США. Поэтому ему важно показать, что все идет по плану и все на самом деле так и замышлялось. Хотя, конечно, он, видимо, хотел добиться более жесткого варианта решения этого вопроса. Но все пошло не так, и ему приходится теперь давать понять, что он с самого начала выступал за мир", – сказал Александр Сафонов.
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