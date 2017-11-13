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Политолог: у Трампа с Северной Кореей все пошло "не так"

13:5513.11.2017
(обновлено: 13:57 13.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк10 ноября 2017. Президента США Дональд Трам ппринимает участие в традиционной церемонии совместного фотографирования в национальной вьетнамской одежде на саммите АТЭС. 10 ноября 201710 ноября 2017. Президента США Дональд Трам ппринимает участие в традиционной церемонии совместного фотографирования в национальной вьетнамской одежде на саммите АТЭС. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент США Дональд Трамп не исключил, что мог бы стать другом лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Политолог Александр Сафонов в эфире радио Sputnik объяснил, чем, по его мнению, объясняется резкая смена настроения главы Белого дома.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы стать другом северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. 

"Такая возможность всегда есть. Странные вещи случаются в жизни. Это было бы странно, но это возможно", – сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Трампа просили прокомментировать его иронический твит, где он возмутился тем, что Ким Чен Ын назвал его "старым" и заявил, что он, Трамп, никогда бы не назвал северокорейского лидера "низеньким или толстым". Трамп добавил, что "пытается стать другом" Ким Чен Ыну.

Между двумя лидерами уже неоднократно происходили заочные перебранки, в том числе с угрозой применения оружия.

В эфире радио Sputnik независимый политолог Александр Сафонов высказал мнение, что смена риторики президента США была вынужденной. 

"Я думаю, что Трамп, когда прощупывал почву вокруг своего варианта более жесткого развития ситуации с Северной Кореей, столкнулся с сопротивлением других крупных игроков региона. И, видимо, не только Китая: он мог столкнуться и с осторожной позицией Японии, и с осторожной позицией нового руководства Южной Кореи. Поэтому он вынужден перестраиваться по ходу игры. То есть, менять свою позицию на более гибкую,  показывать, хотя бы внешне, что он готов к переговорам, что он не занимается прямым давлением на партнеров, а готов их слушать и уважать их мнение. Потому что без одобрения других стран региона Америке решить северокорейскую проблему просто невозможно", – отметил Александр Сафонов.

На самом деле, по его мнению, шансов на установление хороших личных взаимоотношений между лидерами США и КНДР нет.  

"Я думаю, что шансов никаких, обе стороны это прекрасно понимают. Но Трамп вынужден делать хорошую мину при плохой игре, потому что эта его очередная внешнеполитическая неудача бьет и по его позициям внутри США. Поэтому ему важно показать, что все идет по плану и все на самом деле так и замышлялось. Хотя, конечно, он, видимо, хотел добиться более жесткого варианта решения этого вопроса. Но все пошло не так, и ему приходится теперь давать понять, что он с самого начала выступал за мир", – сказал Александр Сафонов. 

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