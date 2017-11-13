Эксперт: почему АНБ не может найти похитителей кибероружия? Ответ прост

NYT узнала о "катастрофических последствиях" кражи кибероружия у АНБ США. Эксперт по безопасности Александр Власов в эфире радио Sputnik отметил, что эта ситуация еще раз доказывает несостоятельность обвинений в адрес РФ во вмешательстве в выборы.

Агентство национальной безопасности США переживает кризис после кражи хакерами в 2016 году вредоносных программ, которые спецслужба использовала для проникновения в устройства и сети по всему миру, пишет газета New York Times.

Группа хакеров Shadow Brokers опубликовала программный код программ, похищенных у АНБ. Он затем использовался для создания вирусов, которые нанесли большой ущерб компьютерам во всем мире. АНБ официально не комментирует ситуацию, однако New York Times считает доказанным то, что похищенное кибероружие принадлежит спецслужбе. Это подтвердили изданию бывшие и нынешние сотрудники Агентства нацбезопасности.

По их словам, действия Shadow Brokers имели "катастрофические последствия для АНБ": его способность защитить мощное кибероружие, а также ценность спецслужбы для национальной безопасности были поставлены под вопрос. "Агентство, которое считается мировым лидером во взломе компьютерных сетей противников, не смогло защитить собственные сети", – пишет газета.

Издание отмечает, что кража документов сравнима с "землетрясением, которое потрясло АНБ до основания". Предполагается, что ущерб от Shadow Brokers может быть гораздо больше того, что нанес экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. Он раскрыл название программ массовой слежки, а хакеры выложили код программ и тем самым позволили использовать их третьим лицам.

По данным New York Times, американские спецслужбы не могут даже определить, каким образом произошла утечка и замешан ли в этом кто-то из сотрудников. Идут масштабные проверки.

В эфире радио Sputnik эксперт по безопасности Александр Власов отметил, что эта ситуация лишний раз доказывает несостоятельность обвинений спецслужб США в адрес России во вмешательстве в американские выборы.

"На самом деле, все это перекликается с темой "русских хакеров". Если АНБ, спецслужбы США настолько велики, что смогли сразу вычислить, кто вмешивался в американские выборы, кто вскрывал серверы Демократической партии, то почему же они так долго не могут найти тех, кто похитил у них программы? Ответ прост: при таких атаках используется такая многоступенчатая система защиты и поддержания анонимности, что вычислить злоумышленника, если только не проследить всю цепочку онлайн, практически невозможно. Именно поэтому АНБ не может найти злоумышленников, которые похитили у них программы. Именно поэтому все бредни о "русском следе" и "русском вмешательстве" в выборы США не стоят выеденного яйца", – сказал Александр Власов.

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