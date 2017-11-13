РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: почему АНБ не может найти похитителей кибероружия? Ответ прост

13:4413.11.2017
(обновлено: 13:46 13.11.2017)
0150
© AP Photo / Andrew HarnikПолицейский на территории Агентства национальной безопасности СШАПолицейский на территории Агентства национальной безопасности США
© AP Photo / Andrew Harnik
NYT узнала о "катастрофических последствиях" кражи кибероружия у АНБ США. Эксперт по безопасности Александр Власов в эфире радио Sputnik отметил, что эта ситуация еще раз доказывает несостоятельность обвинений в адрес РФ во вмешательстве в выборы.

Агентство национальной безопасности США переживает кризис после кражи хакерами в 2016 году вредоносных программ, которые спецслужба использовала для проникновения в устройства и сети по всему миру, пишет газета New York Times.

Сотрудница во время работы в компании Лаборатория Касперского
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Эксперт по инфорбезопасности: мир прозревает в отношении спецслужб США
Группа хакеров Shadow Brokers опубликовала программный код программ, похищенных у АНБ. Он затем использовался для создания вирусов, которые нанесли большой ущерб компьютерам во всем мире. АНБ официально не комментирует ситуацию, однако New York Times считает доказанным то, что похищенное кибероружие принадлежит спецслужбе. Это подтвердили изданию бывшие и нынешние сотрудники Агентства нацбезопасности.

По их словам, действия Shadow Brokers имели "катастрофические последствия для АНБ": его способность защитить мощное кибероружие, а также ценность спецслужбы для национальной безопасности были поставлены под вопрос. "Агентство, которое считается мировым лидером во взломе компьютерных сетей противников, не смогло защитить собственные сети", – пишет газета.

Офис Агентства национальной безопасности США в пригороде Вашингтона
© AFP 2017 / Paul J. Richards
Крутой замес: хакеры и Вашингтон против "угрозы РФ". А квашня не треснет?
Издание отмечает, что кража документов сравнима с "землетрясением, которое потрясло АНБ до основания". Предполагается, что ущерб от Shadow Brokers может быть гораздо больше того, что нанес экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. Он раскрыл название программ массовой слежки, а хакеры выложили код программ и тем самым позволили использовать их третьим лицам.

По данным New York Times, американские спецслужбы не могут даже определить, каким образом произошла утечка и замешан ли в этом кто-то из сотрудников. Идут масштабные проверки.

В эфире радио Sputnik эксперт по безопасности Александр Власов отметил, что эта ситуация лишний раз доказывает несостоятельность обвинений спецслужб США в адрес России во вмешательстве в американские выборы.

"На самом деле, все это перекликается с темой "русских хакеров". Если АНБ, спецслужбы США настолько велики, что смогли сразу вычислить, кто вмешивался в американские выборы, кто вскрывал серверы Демократической партии, то почему же они так долго не могут найти тех, кто похитил у них программы? Ответ прост: при таких атаках используется такая многоступенчатая система защиты и поддержания анонимности, что вычислить злоумышленника, если только не проследить всю цепочку онлайн, практически невозможно. Именно поэтому АНБ не может найти злоумышленников, которые похитили у них программы. Именно поэтому все бредни о "русском следе" и "русском вмешательстве" в выборы США не стоят выеденного яйца", – сказал Александр Власов.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена