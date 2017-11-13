Эксперт: почему АНБ не может найти похитителей кибероружия? Ответ прост

Агентство национальной безопасности США переживает кризис после кражи хакерами в 2016 году вредоносных программ, которые спецслужба использовала для проникновения в устройства и сети по всему миру, пишет газета New York Times.
По их словам, действия Shadow Brokers имели "катастрофические последствия для АНБ": его способность защитить мощное кибероружие, а также ценность спецслужбы для национальной безопасности были поставлены под вопрос. "Агентство, которое считается мировым лидером во взломе компьютерных сетей противников, не смогло защитить собственные сети", – пишет газета.
По данным New York Times, американские спецслужбы не могут даже определить, каким образом произошла утечка и замешан ли в этом кто-то из сотрудников. Идут масштабные проверки.
В эфире радио Sputnik эксперт по безопасности Александр Власов отметил, что эта ситуация лишний раз доказывает несостоятельность обвинений спецслужб США в адрес России во вмешательстве в американские выборы.
"На самом деле, все это перекликается с темой "русских хакеров". Если АНБ, спецслужбы США настолько велики, что смогли сразу вычислить, кто вмешивался в американские выборы, кто вскрывал серверы Демократической партии, то почему же они так долго не могут найти тех, кто похитил у них программы? Ответ прост: при таких атаках используется такая многоступенчатая система защиты и поддержания анонимности, что вычислить злоумышленника, если только не проследить всю цепочку онлайн, практически невозможно. Именно поэтому АНБ не может найти злоумышленников, которые похитили у них программы. Именно поэтому все бредни о "русском следе" и "русском вмешательстве" в выборы США не стоят выеденного яйца", – сказал Александр Власов.
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