Эксперт: нам есть, что противопоставить военно-космическим программам США

Астронавты НАСА Джозеф Акаба и Ренди Брезник во время выхода в открытый космос. 20 октября 2017

Астронавты НАСА Джозеф Акаба и Ренди Брезник во время выхода в открытый космос. 20 октября 2017

США смотрят на космос как на площадку для ведения военных действий, заявила министр американских ВВС Хезер Уилсон. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Андрей Головатюк.

США рассматривают космос как площадку для ведения военных действий. Об этом сообщила министр американских ВВС Хезер Уилсон во время брифинга в Пентагоне.

"Мы переходим к рассмотрению космоса как пространства ведения военных действий", – заявила она.

Кроме того, по словам Уилсон, в 2018 году Пентагон планирует увеличить расходы на "экономически выгодную модернизацию" космических разработок на 20%.

"Мы продвигаем модернизацию в сфере космоса, для того чтобы увеличить свое могущество во всех областях нашей деятельности", – сказала министр.

Она напомнила, что на прошлой неделе Вашингтон объявил о запуске программы Space Enterprise Consortium, на которую предполагается выделить 100 млн долларов.

"С ее помощью мы постараемся больше экспериментировать и заниматься моделированием в космосе, для того чтобы интенсивно расширять наши возможности", – отметила Уилсон.

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин, в свою очередь, заявил, что народ ждет от американских военных космического превосходства, которое предполагает "свободу от нападения и свободу маневра".

В эфире радио Sputnik член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк отметил, что космическое пространство становится потенциальным театром боевых действий.

"Космос как театр боевых действий – это, конечно, новое явление. Постепенно воздушно-космические силы выходят на первый план, и космическое пространство становится потенциальным театром боевых действий. Сейчас три страны – США, Россия и Китай – стараются удержать лавры первенства в этой сфере. Кто владеет космосом, тот и владеет инициативой, что еще раз показали и события в Сирии, где себя отлично показали российские ВКС", – считает Андрей Головатюк.

По его словам, России есть, что противопоставить американским космическим военным программам, в том числе программе Space Enterprise Consortium.

"Эта программа подразумевает развитие космических группировок, насыщение их спутниками, в том числе и боевого предназначения. Но естественно, что мы на месте не стоим, наши ВКС развиваются. И нам есть, что противопоставить", – сказал Андрей Головатюк.

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