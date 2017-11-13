Военный эксперт: для Эрдогана было важно купить именно С-400

Турция подписала соглашение с РФ о поставках ЗРК С-400, так как не смогла получить аналогичные системы из стран НАТО, заявили в Анкаре. Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Турции сделали еще и политический выбор.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым связал подписание Турцией соглашения о поставках российских зенитных ракетных комплексов С-400 с тем, что Анкара не смогла получить аналогичные системы ПВО из стран НАТО. Но сделка не повлияет на отношения Анкары с Североатлантическим альянсом, заверил Йылдырым.

"Мы не намерены отказываться от НАТО. Такое сотрудничество с Россией нам нужно только для того, чтобы в ближайшее время уничтожить угрозы для Турции", – цитирует Йылдырыма газета Hurriyet.

По словам премьер-министра, выбора у Анкары не было. Он заявил, что из-за отсутствия современной системы ПВО ВВС Турции не смогли уничтожить 71 ракету, выпущенную с территории Сирии, в результате чего погибли 29 человек.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, в свою очередь, назвал вопрос с закупкой С-400 решенным. "Все, что связано с этим вопросом, уже детали", – отметил он.

Турция и Россия подписали контракт на поставки С-400 в середине сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара уже внесла первый взнос. В ответ на это в Пентагоне заявили, что лучшим вариантом для Анкары была бы система противоракетной обороны, совместимая с вооружениями НАТО. Представитель ведомства отметил, что Вашингтон довел до турецких чиновников свое беспокойство по поводу покупки С-400.

Старейший из сенаторов США Бен Кардин призвал президента Дональда Трампа ввести санкции против Анкары из-за сделки с Москвой.

В эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что Анкара сделала военный, политический и геополитический выбор.

"С-400 – это лучшее, что есть сегодня на мировом рынке средств ПВО и ПРО. Европейские члены НАТО не производят подобного рода зенитно-ракетные системы большой дальности, их производят только США. И здесь Эрдоган и Турция в целом сделали политический выбор. Они не захотели покупать американские системы, потому что США внедряют "закладки" в свои ЗРК. Ирак столкнулся с этим, когда французская система ПВО была выведена из строя накануне американского вторжения по радиосигналу, поступившему со спутника. Поэтому для Эрдогана, у которого сегодня очень плохие отношения с НАТО, и особенно с США, очень важно было купить именно российскую систему противовоздушной обороны С-400, потому что она надежно гарантирует безопасность, и влиять на ее работоспособность ни США, ни НАТО не смогут. Поэтому это военный, политический и геополитический выбор. Это отражение мощи России, потому что покупают оружие у той страны, которой доверяют и которая суверенна в принятии ключевых решений", – сказал Игорь Коротченко.

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