Военный эксперт: в армии США "процветают содом и гоморра"

В американской армии разрешили служить людям с психическими проблемами, пишут СМИ. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik рассказал о проблемах, с которыми столкнулись Вооруженные силы США в последнее время.

В Соединенных Штатах сняли запрет на прием в армию новобранцев с психическими проблемами, пишет USA Today.

Как отмечается, американская армия теперь может принимать в свои ряды людей, занимавшихся самоповреждением, страдавших от биполярного аффективного расстройства, депрессии, алкоголизма или наркомании.

По данным издания, подобное решение связано с намерением набрать 80 тысяч рекрутов к сентябрю 2018 года.

Запрет на службу в армии для людей с психическими отклонениями был введен в США в 2009 году в связи с самоубийствами.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин считает, что Вооруженные силы США столкнулись с серьезным кризисом.

"Что касается послаблений по состоянию здоровья для тех, кто хочет служить в американской армии, то эта ситуация связана, прежде всего, с кризисом: с каждым годом все сложнее и сложнее набирать людей для службы в наемной армии. Потому что многие, кто хотел бы раньше служить, видя, что в этой армии происходит, когда разрешили набирать гомосексуалистов, когда там процветает этот ужас, содом и гоморра, предпочитают находить другие средства заработка и не служить в армии", – сказал Александр Жилин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, послабления в отношении людей с психическими отклонениями приведут к еще большим проблемам в американской армии.

"Это послабление приведет только к тому, что в американской армии окончательно разовьется сверхкризисная ситуация: когда число самоубийств может достигнуть критической отметки. Поэтому ничего хорошего в этом нет. С другой стороны, если подходить к этому вопросу с точки зрения американской демократии: если экстравагантный человек может стать президентом, почему же люди с психическими отклонениями не могут служить в армии? Демократия процветает", – отметил военный эксперт.

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