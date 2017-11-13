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Мнение: кампания против спорта России срежиссирована шаг за шагом

11:1913.11.2017
(обновлено: 11:29 13.11.2017)
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© REUTERS / DENIS BALIBOUSEПлакат на Симпозиуме WADAПлакат на Симпозиуме WADA
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
WADA не намерено восстанавливать РУСАДА в правах, заявил немецкий журналист Хайо Зеппельт. Глава ФСЖР Николай Долгополов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это заявление появилось именно сейчас не случайно.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не станет восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании совета учредителей организации, заявил журналист Хайо Зеппельт телеканалу ARD. 

Зеппельт отметил, что такое решение может привести к тому, что сборную России отстранят от участия в Олимпийских играх в 2018 году, которые пройдут в Южной Корее. По его словам, "Россия не выполнила предъявленные ей требования – признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб".

В ноябре 2015 года WADA обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Агентство также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Вопрос восстановления РУСАДА рассмотрят 16 ноября.

Станция допинг-контроля на территории лыжно-биатлонного комплекса Лаура в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эксперт: СКР подтвердил, что все заявления Родченкова – "трепотня"
Российские власти многократно заявляли об отсутствии в стране господдержки применения допинга в спорте.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что информатор WADA Григорий Родченков передал комиссии МОК новые данные о применении допинга российскими спортсменами. 

Окончательное решение о допуске России к участию в Олимпиаде-2018 должно быть принято на исполкоме Международного олимпийского комитета в начале декабря.

Заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что речь идет о политической кампании против российского спорта.

"Это заказ – политический и идеологический, который, на мой взгляд, Хайо Зеппельт очень старательно выполняет. Его заявление появилось именно сейчас совершенно не случайно, потому что 16 ноября должен состояться совет учредителей WADA в Сеуле. WADA играет большую роль в подготовке данных для двух комиссий МОК. А 5-7 декабря в Лозанне Исполком МОК должен принять окончательное решение о форме допуска России к Олимпийским играм. И те вбросы, которые делает Хайо Зеппельт, они, конечно же, влияют на настроения в этих международных организациях… Это давление на членов  WADA и на членов МОК. Идет хорошо организованная и шаг за шагом срежиссированная кампания – не спортивная, а политическая – по очернению российского спорта", – уверен Николай Долгополов. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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