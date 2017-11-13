Геофизик: произошедшее в Иране землетрясение стало неожиданностью для всех

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на границе Ирана и Ирака, погибли, по последним данным, не менее 210 человек. Ученый-геофизик Виктор Боков в эфире радио Sputnik рассказал, что это первое землетрясение такой силы в данном регионе.

Число пострадавших при землетрясении в Иране на границе с Ираком достигло 2,5 тысячи человек, погибли не менее 210 человек, сообщил иранским телеканалам глава скорой помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд.

Ранее сообщалось о 200 погибших и 1,5 тысячи пострадавших в Иране.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки зафиксировали в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

Красный Полумесяц сообщил, что в Иране около 70 тысяч человек остались без жилья, в районах бедствия открывают палаточные лагеря. Президент страны Хасан Роухани распорядился обеспечить пострадавших всем необходимым. Глава МВД Ирана проводит экстренное заседание с кризисной группой.

Землетрясение также затронуло территорию Ирака. Там погибли шесть человек. Повреждена плотина Джарбандхан, расположенная в иракском Курдистане, в результате горного обвала разрушены несколько близлежащих зданий. О готовности помочь иракским регионам, затронутым стихией, уже заявила Турция. В районы отправили мобильные группы, в турецких больницах готовятся принимать раненых.

По словам ученого-геофизика, руководителя лаборатории прогнозов Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) Виктора Бокова, за всю истории наблюдений это самое сильное землетрясение в данном регионе.

"Иран относится к очень сейсмически опасным регионам. И сильные землетрясения, подобные тому, которое сейчас случилось, происходят в стране достаточно часто. Однако крупные землетрясения именно в этом регионе с начала наблюдений не происходили. И в принципе это стало несколько неожиданно для всех. Так как все землетрясения были сосредоточены немного севернее, южнее или западнее, а в этом регионе такие землетрясения еще не встречались. При этом толчки будут продолжаться, скорее всего, еще недели две", – сказал Виктор Боков в эфире радио Sputnik.

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