Мнение: якобы возвращение ИГ* в Абу-Кемаль – информационный вброс

Российские военные опровергли сообщения о том, что сирийские правительственные войска якобы оставили город Абу-Кемаль. Дезинформация является составной частью информационной "войны" в Сирии, отметил в эфире радио Sputnik политолог Станислав Тарасов.

Представитель российской группировки сил в Сирии опроверг сообщения о том, что правительственные сирийские войска якобы оставили город Абу-Кемаль.

"Все сообщения ИГИЛ* и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Абу-Кемаля – голословная пропаганда. Город с пятницы перешел под контроль сирийских войск и отрядов ополчения", – сказал он.

По его словам, сейчас военные завершают прочесывание города и пригородов, а также подавляют очаги сопротивления остаточных групп террористов и отдельных боевиков. Представитель российской группировки сил в Сирии также отметил, что в скором времени начнется разминирование кварталов.

Последний оплот ИГ* – город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор – был взят сирийской армией девятого ноября.

В воскресенье различные информационные ресурсы сообщили о возвращении отрядов ИГ* в Абу-Кемаль. При этом они ссылались на информацию, распространенную базирующимся в Лондоне Сирийским наблюдательным советом по правам человека.

Дезинформация является составной частью информационной "войны" в Сирии, отметил в эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

"К подобного рода "новостям" надо привыкать. В Сирии идет война не только правительственных войск против радикальных исламистских группировок, идут столкновения и внутри этих группировок, плюс к этому против радикальных группировок воюют курдские формирования, поддерживаемые США. Идет активная борьба за влияние, и к различного рода информационным "вбросам" нужно относиться спокойно. Фактом же остается, что ИГ* как военная сила начинает сходить с политической арены", – сказал Станислав Тарасов.

* Террористическая организация, запрещена в России

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