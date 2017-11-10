Политолог: для России ядерное оружие – это исключительно способ наказания

США отработали на военных играх новую тактику ведения ядерной войны, при которой РФ якобы первая нанесет удар. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik подчеркнул, что у России никогда не было даже намерений наносить превентивный ядерный удар.

Пентагон отработал сценарии конвенциональной войны двух ядерных держав на военных играх, проводимых в рамках учений стратегических ядерных сил Global Thunder, сообщает портал Defense One.

"Рассчитать такую ситуацию очень сложно, однако это совершенно не та ситуация, в которой мы бы хотели оказаться", – заявил замкомандира по глобальным операциям Стратегического командования США генерал Грег Боуэн.

По словам директора фонда Ploughshares Fund Джозефа Чиринчионе, в обычных конфликтах ядерное оружие может применяться с целью деэскалации.

"У русских есть эта новая теория: если они проигрывают в обычной войне, то обостряют напряжение, чтобы добиться деэскалации, и мы начинаем ее копировать. Они попытаются первыми применить ядерное оружие, чтобы показать нам серьезность своих намерений, рассчитывая, что мы (США – ред.) начнем отступать", – заявил Чиринчионе.

Впрочем, вероятность применения такой "тактики" крайне мала, заметил он.

Учения стратегических ядерных сил США "Глобальный гром" (Global Thunder) начались 30 октября. В ходе маневров отрабатывались действия средств глобального удара и противоракетной обороны. По словам зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Кисляка, Москву настораживает структура американских стратегических наступательных сил, однако эти маневры не представляют опасности для России.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что Запад продолжает рассматривать Россию как главного противника.

"В военной доктрине США и других стран Запада Советский Союз, а потом Россия никогда не переставали быть "главным врагом". Делается это по разным причинам. С одной стороны, это общая часть политического курса элит США, направленного на демонизацию России, на рост конфронтации и на сдерживание (президента США Дональда) Трампа. И Трамп будет вынужден следовать этому курсу, мы видим, что это и происходит. Он объявляет нам санкции, пытается заблокировать Россию с разных сторон, несмотря на то, что в его предвыборных речах часто звучало желание нормализовать отношения с нашей страной. Во-вторых, у США самый раздутый в мире военный бюджет, и снижения финансирования не хочет допустить никто. Но для этого необходимо поддерживать определенный градус военной истерии и разрабатывать сценарии, по которым происходит даже немыслимое – вроде того, что Россия первой наносит ядерный удар", – сказал Богдан Безпалько.

Он подчеркнул, что Россия никогда не применяла и намерена применять ядерное оружие первой.

"Россия никогда даже не заявляла о том, что она может нанести превентивный ядерный удар. Об этом как раз заявляли представители США. Более того, недавно даже звучали предложения о том, чтобы закрепить это законодательно. Для России ядерное оружие – это оружие сдерживания. Оно не предполагает применение его первыми, оно предполагает исключительно наказание за нападение на нашу страну", – отметил политолог.

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