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Эксперт оценил угрозу химической катастрофы на Украине

19:2110.11.2017
(обновлено: 19:25 10.11.2017)
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© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкДонецкая фильтровальная станцияДонецкая фильтровальная станция
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Украина может столкнуться с химической катастрофой, заявили в ООН. Эксперт по химоружию Антон Уткин в эфире радио Sputnik не исключил вероятность такого развития ситуации в случае продолжения боевых действий на юго-востоке страны.

Украина может столкнуться с химической катастрофой из-за эскалации боевых действий рядом с инфраструктурой водоснабжения на востоке страны, говорится в заявлении спецдокладчиков Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, распространенном в пятницу.

Снаряд на территории территорию Донецкой фильтровальной станции
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Свое мнение о ситуации на востоке Украины высказали специальный докладчик по вопросу о последствиях для прав человека экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов Баскук Тунчак и специальный докладчик по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Лео Хеллер.

"Мы крайне обеспокоены недавними сообщениями об обстрелах в районе инфраструктуры по водоснабжению в регионе Донецка, где расположены запасы хлора и другие опасные химические вещества. Нанесение ущерба этой инфраструктуре и разрушение водоочистительных станций может иметь ужасающее последствие для населения и окружающей среды на большой части территории восточной Украины", – говорится в заявлении спецдокладчиков.

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
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Эксперты предупреждают, что хлор использовался как химическое оружие, но не был занесен в реестр вооружения, которое необходимо контролировать согласно Конвенции о химическом оружии. Хлор может приводить к смерти от удушья.

Оба эксперта призвали все стороны конфликта оценивать возможное влияние последствий разрушения водоочистительной инфраструктуры на здоровье проживающих в этом районе людей, а также уважать решение трехсторонней группы от 19 июля, согласно которому стороны должны уважать демилитаризованные районы вокруг критически важной инфраструктуры в Донецке.

Ситуация в Донецкой области
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Ранее гуманитарный координатор ООН на Украине Нил Уолкер также выразил обеспокоенность в связи с обстрелами Донецкой фильтровальной станции и Верхнекальмиусской фильтровальной станции. По его словам, любая намеренная попытка помешать доступу к воде или отоплению является явным нарушением международного гуманитарного законодательства. Он призвал все стороны конфликта уважать подобное законодательство и обеспечить безопасность и основные нужды для мирных жителей.

Эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин в эфире радио Sputnik отметил, что Донецк является промышленным центром.

"Там расположен целый ряд различных химических предприятий. Плюс заводы, связанные с металлургией, которые тоже требуют использования различных токсичных веществ. Если на территории этих заводов, предположим, расположены хранилища таких веществ, как хлор, других токсичных веществ, это может быть опасным с точки зрения того, что кто-то может использовать их как цели для нанесения ударов. Что касается веществ, например, хлора – если будут разрушены склады, на которых хранятся большие запасы этого вещества, то, безусловно, это может привести к катастрофе", – сказал Антон Уткин.

Он не исключил, что Киев может пойти на сознательное уничтожение инфраструктуры предприятий в Донбассе.

"В целом нанесение ударов по такого рода инфраструктуре – это характерная западная логика, согласно которой для того, чтобы победить какую-либо нацию, необходимо уничтожить волю к сопротивлению. И мы видели такие примеры, например, в Хиросиме и Нагасаки, которые подверглись уничтожению просто для того, чтобы сломить волю народа. Так Запад действовал практически всегда. И Украина, в общем-то, является достаточно хорошим учеником в этом смысле. Так что, если сейчас будут происходить нарушения договоренностей по ненападению на инфраструктуру в зоне разграничения, то, конечно, это может быть весьма существенной проблемой", – отметил эксперт.

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