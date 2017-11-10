Политолог: ответ России на притеснение СМИ в США логичен и неизбежен

Россия зеркально ответит на притеснение российских СМИ в США. Политолог Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik отметил, что это станет логичным шагом в ответ на действия Вашингтона.

В пятницу по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина создана рабочая группа для разработки законодательных поправок, которые будут предусматривать зеркальные меры на притеснение российских СМИ в США. Речь идет, прежде всего, о законе об иностранных агентах.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой пояснил, что поправки в закон об иностранных агентах в РФ будут обязывать иностранные СМИ, признанные иноагентами, публиковать информацию об этом на их страницах в соцсетях.

При этом парламентарий подчеркнул, что не идет речи о "закручивание гаек" в отношении соцсетей.

"Хочу сразу пояснить, чтобы не было непонимания. Когда мы говорим, что поправки в закон об иностранных агентах могут быть распространены не только на СМИ, но и на соцсети, то это не означает, что кто-то покушается на FB, Twitter и так далее. Не нужно выдумывать какое-то пресловутое "закручивание гаек"", – написал Толстой в своем канале в Telegram.

"У каждого СМИ сегодня есть свои страницы в социальных сетях, где также публикуются их новости, статьи и видеосюжеты. Так вот, законом должно быть предусмотрено, что на этих страницах средства массовой информации, признанные иностранными агентами, также должны будут указывать соответствующую информацию. На этом все", – отметил он.

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik отметил, что ответ России на действия США в отношении российских СМИ неизбежен.

"Такого рода ответ не только логичен, но и абсолютно неизбежен. Международные отношения строятся на принципах симметрии и взаимности. И в случае если одна сторона предпринимает действия, которые ущемляют права другой стороны, а вторая сторона не отвечает, то она тем самым признает, что первая сторона, как минимум, имела на это право. И, соответственно, сама отрицает свой суверенитет и свою способность самостоятельно отстаивать свои интересы во внешней политике. Поэтому, повторюсь, в данном случае симметричные действия абсолютно неизбежны, даже при возможных потерях, которые могут последовать", – сказал Кирилл Коктыш.

В последнее время в Соединенных Штатах пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT. Его обязали зарегистрироваться в качестве иноагента, а в конгрессе начались разбирательства по поводу возможного "влияния RT через соцсети на президентские выборы" в США в 2016 году.

В октябре из-за расследования "российского вмешательства" Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik.

Российские власти неоднократно высказывались в поддержку телеканала, а также заявляли, что в отношении США будут приняты ответные меры. Например, рассматривается возможность признания американских СМИ иностранными агентами. По словам главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в Штатах, RT не испытывает ни в одной стране. Она также заявляла, что при худшем развитии событий компания уйдет из Америки.

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