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Военный эксперт: благодаря российским ВКС армия Сирии воспрянула духом

16:2010.11.2017
(обновлено: 16:23 10.11.2017)
010900
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкБомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ во время взлета перед выполнением операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ во время взлета перед выполнением операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о роли ВКС при взятии последнего оплота ИГ* в Сирии. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что нет сомнений в том, что операция по освобождению от террористов успешно завершается.

ВКС показали свое мастерство при захвате сирийской армией Абу-Кемаля, заявил министр обороны Сергей Шойгу на военной коллегии России и Белоруссии.

Сирийская армия ведет обстрел позиций боевиков у города Абу-Кемаль. 8 ноября 2017
© AP Photo / Syrian Central Military Media
Эксперт: ИГ* потерпело военное поражение на территории Сирии

Об освобождении города министру доложил командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Сейчас идет работа по разминированию Дейр-эз-Зора, Меядина. Сегодня приступили к разминированию и зачистке Абу-Кемаля – это последний крупный оплот и центр, где была сосредоточена достаточно большая группировка террористов", – отметил Шойгу.

По его словам, часть боевиков уничтожили, остальные переправились через Евфрат и продвигаются на север.

Операция против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Дейр-эз-Зор
© AFP 2017 / Stringer
Мнение: после взятия Абу-Кемаля в Сирии на очереди – мирное строительство

"ВКС показали все свое мастерство, ну и самое главное, в сложных погодных условиях выполнили все задачи, которые перед ними были поставлены", – подчеркнул Шойгу.

За последние два месяца правительственные войска достигли значительного прогресса в освобождении территории страны от террористов. В начале сентября прорвали трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора, в середине октября взяли под контроль другой важный оплот ИГ* – город Меядин. Третьего ноября сирийская армия полностью освободила Дейр-эз-Зор.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что нет сомнений в том, что операция по освобождению Сирии от ИГ* успешно завершается.

"В том, что наши ВКС эффективны, нет сомнений не только у военного руководства, но и у наших заклятых партнеров. Потому что благодаря России сирийская армия воспрянула духом, и за эти два года освободила практически всю территорию Сирии от ИГ*. Не освобождены те территории, которые контролируют американцы, кстати, незаконно; и турецкие войска, которые контролируют курдские территории. А вся остальная территория практически полностью освобождена сирийскими правительственными войсками при безусловной поддержке российских ВКС. Если бы не было высокоточных ударов нашей авиации, участия наших советников в рядах сирийской армии, которые помогали разрабатывать и проводить операции против игиловцев*, то, конечно, таких успехов у сирийской армии не было бы. Сейчас же она гонит остатки террористов со своей территории. Конечно, есть "спящие" ячейки игиловцев* на территории Сирии, и с ними предстоит упорная борьба. Но в том, что операция по освобождению Сирии от ИГ* в целом успешно завершается, нет сомнений. Это признали все. Сирийская оппозиция идет на переговоры, потому что ловить им уже нечего", – сказал Виктор Литовкин.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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