Забелин: Задорнов умел видеть забавное даже в самом обычном

На 70-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Задорнов. Продюсер кинокомпании "Задорное кино" Максим Забелин в эфире радио Sputnik рассказал о том, какое влияние на его жизнь оказало знакомство с Михаилом Задорновым, и о проектах, над которыми они работали.

В пятницу в ряде СМИ появились сообщения о том, что Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. Источник, близкий к семье писателя, рассказал РИА Новости, что Задорнова, скорее всего, похоронят в Латвии рядом с отцом.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Михаила Задорнова.

В октябре прошлого года Задорнов сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей.

Задорнов – писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов – критика западного, в первую очередь, американского образа жизни и культуры.

Продюсер кинокомпании "Задорное кино", продюсер фильма "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка" Максим Забелин в эфире радио Sputnik рассказал о том, какое влияние на его жизнь оказало знакомство с Михаилом Задорновым.

"Мы с Михаилом Николаевичем знакомы больше десяти лет, и для меня этот человек стал больше, чем просто другом, товарищем, он стал для меня настоящим учителем. Благодаря ему я открыл для себя главное в этой жизни – это умение смотреть на нее всегда с оптимизмом, смотреть на нее с уверенностью в будущем и видеть в ней то ценное, что всегда заставляет нас двигаться вперед. Он был и остается для меня человеком с неиссякаемым оптимизмом, с верой в будущее и умением видеть забавное, веселое и интересное в любом, даже самом обычном жизненном эпизоде", – сказал Максим Забелин.

Он также рассказал о последнем совместном проекте с сатириком – фильме "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка".

"Мы несколько лет вели с ним программу "Неформат", которая была очень популярна и актуальна по-прежнему, потому что мысли, которые он высказывал в этой программе, переживут многие годы. Что касается последних проектов, которые мы делали с Михаилом Николаевичем, это фильм, который называется "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка". Сейчас заканчивается его производство, он выйдет на экраны в 2018 году. Михаил Задорнов стал автором сценария этого фильма и художественным руководителем проекта. Мы обязательно доведем его (фильм) до финального конца", – отметил Максим Забелин.

Михаил Задорнов родился в июле 1948 года в Юрмале. В 1974-м окончил Московский авиационный институт (МАИ), специальность – "инженер-механик". В том же году начал публиковаться. Какое-то время работал в институте инженером. Также был худруком студенческого агиттеатра МАИ "Россия". Затем стал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале "Юность".

Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Он выступал в качестве автора и ведущего таких телепередач, как "Аншлаг" и "Смехопанорама".

Михаил Задорнов написал более десяти книг, среди его работ – лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация". Вел блог в интернете.

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