Военный эксперт: подготовка пилотов американских ВВС наскоро – это авантюра

ВВС США не хватает около двух тысяч пилотов, пишут СМИ. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik высказал мнение, что переход на быструю подготовку военных летчиков может обернуться серьезными проблемами.

Военно-воздушным силам США недостает около двух тысяч пилотов, сообщает Air Force Magazine со ссылкой на министра ВВС США Хизер Уилсон. По ее словам, ВВС не хватает около 10% от необходимых 20 тысяч летчиков. Годом ранее нехватка составляла полторы тысячи пилотов, пишет издание.

"Наш размер слишком мал для всех миссий. Мы выматываем наших людей", – приводит издание слова Уилсон с пресс-конференции, где она ответила на вопрос о причинах нехватки.

Начальник штаба ВВС генерал Дэвид Голдфейн заявил, что первоначальные меры по устранению дефицита пилотов были скорее "оборонительными, чем наступательными" и были направлены на сохранение численности, а не на привлечение новых кадров, отмечает издание. Голдфейн добавил, что число пилотов, которых ВВС США могут подготовить за год, увеличивается. Тем не менее, он отметил, что за год обучить летчика невозможно.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik назвал причины нехватки пилотов в США.

"О проблемах нехватки личного состава в ВВС США говорится не в первый раз. Количество самолетов увеличивается, а для того, чтобы их полноценно обслуживать, нужно иметь не один экипаж. Но не только в этом причина нехватки личного состава ВВС США. Дело в том, что за последние годы в ряде машин, которыми так хвастаются американцы, выявлены очень серьезные неполадки, которые ведут к серьезным заболеваниям пилотов. В частности, это F-22 Raptor, а также F-35, где тоже выявили недостатки, которые приводят к заболеваниям дыхательных органов и даже заболеваниям крови у летчиков. В США были случаи, когда пилоты массово, большими группами отказывались летать на этих самолетах. А некоторых просто списывали с летной работы, вследствие серьезных заболеваний", – сказал Виктор Баранец.

По его мнению, переход на быструю подготовку летчиков может обернуться серьезными проблемами.

"Для того чтобы подготовить пилотов, безусловно, 12 месяцев не хватит. Американцы пытаются готовить пилотов наскоро, но эта авантюра может привести к очень серьезным последствиям. Потому что сегодня пилоту не хватает не только одного, а даже двух технических образований. У Америки очень серьезный военный бюджет, они чемпионы – 700 миллиардов долларов! И американцам придется серьезно раскошелиться, если они хотят иметь серьезный летный состав", – считает военный эксперт.

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