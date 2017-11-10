Депутат ДНР: США начинают "большие маневры" в изменении позиции по Донбассу

США намерены предложить план по размещению на Донбассе 20 тысяч миротворцев, пишет WSJ. Депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко в эфире радио Sputnik рассказал, зачем, по его мнению, Вашингтон выдвигает новую инициативу.

США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить это с российскими коллегами в ближайшее время, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС. Предложение США призвано проверить серьезность намерений Москвы, пишет издание. Кроме того, западные дипломаты считают, что миротворцы должны действовать не по мандату ООН, а под эгидой ОБСЕ, чьи наблюдатели уже находятся на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки военного контингента ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, военнослужащие должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине "голубых беретов" гибкая.

В августе и октябре состоялись встречи спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником российского президента Владиславом Сурковым. Первая прошла в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе. Вторая – в Белграде, где, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации".

Депутат Народного совета (самопровозглашенной) Донецкой народной республики Мирослав Руденко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в США намерены навязать России геополитический торг.

"В США, видимо, начались большие "маневры" по поводу изменения своей позиции по Донбассу. Информация Wall Street Journal говорит о том, что началась подготовка к этому общественного мнения. Но в то же время никакой конкретики нет. Эта цифра – 20 тысяч миротворцев, и то, что этот контингент должен быть под эгидой ОБСЕ, заставляет вспомнить более раннюю инициативу Европы, США и Украины – о полицейской миссии ОБСЕ. Но мы понимаем, что это попытка обосновать оккупацию территории Донбасса. Изначально Вашингтон устами Курта Волкера заявлял нереалистичную позицию, похожую на ультиматум. Теперь мы слышим смягчение риторики, у Вашингтона появилось больше внимания к инициативе РФ. То есть это приглашение к большим геополитическим торгам", – считает Мирослав Руденко.

По его словам, США будут стремиться проталкивать свою позицию.

"Мы прекрасно понимаем настоящие планы Запада и Киева. Если переход границы будет под контролем западных миротворческих структур, то это приведет к геноциду населения Донбасса. Есть "нормандский формат", есть Минские соглашения. Все вопросы должны согласовываться с представителями республик Донбасса. Почему США не идут по этому пути – это вопрос", – заключил Мирослав Руденко.

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