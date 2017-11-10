Винокур о кончине Задорнова: Миша никогда не был "звездным"

Сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. Друг писателя, российский юморист и телеведущий Владимир Винокур поделился с радио Sputnik воспоминаниями об артисте.

В пятницу в ряде СМИ появились сообщения о том, что Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни.

В начале октября Задорнов на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Михаила Задорнова в связи со смертью артиста.

Задорнов – писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов – критика западного, в первую очередь, американского образа жизни и культуры.

Российский юморист и телеведущий Владимир Винокур в эфире радио Sputnik поделился воспоминаниями о Михаиле Задорнове.

"Я Мишу знал еще неизвестным человеком. Я знал его, когда он руководил моим студенческим театром. Я знал его в 70-е годы. С известностью Миша не изменился. Он не был звездным. Я особо скорблю, потому что Миша – мой старый товарищ, старый друг. Мне обидно, что не подтвердились мои подозрения, что это очередная утка, как это было с известным певцом, которого "похоронили", а он оказался живой – как было с (Дмитрием) Хворостовким. Но, если так случилось, то для меня это – большой удар! Потому что Миша мало того что был мой коллега, он мой товарищ. Когда уходят друзья – это тяжело", – сказал Владимир Винокур.

Михаил Задорнов родился в июле 1948 года в Юрмале. В 1974-м окончил Московский авиационный институт (МАИ), специальность – "инженер-механик". В том же году начал публиковаться. Какое-то время работал в институте инженером. Также был худруком студенческого агиттеатра МАИ "Россия". Затем стал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале "Юность".

Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Он выступал в качестве автора и ведущего таких телепередач, как "Аншлаг" и "Смехопанорама".

Михаил Задорнов написал более десяти книг, среди его работ – лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация". Вел блог в интернете.

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