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Эксперт по инфорбезопасности: мир прозревает в отношении спецслужб США

13:1710.11.2017
(обновлено: 13:22 10.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСотрудница во время работы в компании Лаборатория КасперскогоСотрудница во время работы в компании Лаборатория Касперского
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Лаборатория Касперского" подтвердила подделку ЦРУ сертификатов от ее имени, упомянутых WikiLeaks. Эксперт по информбезопасности Андрей Масалович в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американские спецслужбы оказались в некомфортной ситуации.

"Лаборатория Касперского" подтвердила, что упомянутые WikiLeaks сертификаты от ее имени оказались поддельными. Об этом сообщил в ночь на пятницу глава компании Евгений Касперский.

Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Эксперт: вытесняя Касперского с рынка, США пытаются решить две задачи

Ранее WikiLeaks запустил новый проект Vault 8. Публикации содержат исходный код программ ЦРУ и анализ их работы. WikiLeaks утверждает, что используемый ЦРУ инструмент Hive позволяет относить работу вредоносных программ к доменам, которые не выглядят подозрительно. При этом созданные разведуправлением сертификаты аутентификации имитируют те, что используются реальными компаниями. Портал сообщает о трех случаях, когда Hive имитировал сертификаты "Лаборатории Касперского".

"Мы изучили данные Vault 8 и подтверждаем, что выданные от нашего имени сертификаты поддельные. Наши клиенты, приватные ключи и сервисы не затронуты", – говорится в сообщении.

Президент консорциума "Инфорус", эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление главы "Лаборатории Касперского".

"Сама технология троянов, которая маскируется под известные антивирусы, – это довольно старая технология, используемая спецслужбами уже более 10 лет. То есть для тех, кто работает в этой сфере, для практиков, ничего нового не происходит. Другое дело, что спецслужбы по жизни стараются не выносить в публичное пространство ни свои методы, ни приемы, ни опыты, ни результаты, а сейчас их действия, намерения и инструменты становятся видны. Мир прозревает, видя, что там творится "под ковром"", – сказал Андрей Масалович.

По его мнению, США пытаются сделать российскую компанию "крайней".

"Что касается политической ситуации для "Касперского", я не думаю, что она сильно изменится. "Наезд" на "Касперского" – это действия, которые выполняются в интересах правительства США. Соответственно, все, что им мешает, будет нейтрализоваться. Это не элемент свободного рынка, это не элемент какого-то противодействия силы равного или близкого потенциала. Правительство США пытается найти козлов отпущения, а американский бизнес пытается воспользоваться ситуацией и погасить конкурента", – отметил Андрей Масалович.

В целом же, как полагает эксперт, открывшаяся информация вряд ли будет иметь негативные последствия для американских спецслужб.

"Последствия для ЦРУ и его деятельности наступают, если обнаруживается прямое нарушение конституции США в отношении высокопоставленных американских граждан, что-то такое вопиющее внутри страны, тогда у американцев начинаются внутренние скандалы. Все, что распространяется за пределами страны, их никаким образом не волнует и никаким образом не является основой судебных разбирательств. Я не припомню, чтобы в Штатах были какие-то скандалы, связанные с внешними воздействиями спецслужб. Другое дело, что самим спецслужбам сейчас крайне некомфортно даже не от этой утечки – она маленькая, а от предыдущей, которая была в феврале-марте, когда в руки мирового сообщества и в руки хакеров попали более 120 программ, которые можно было использовать как кибероружие. Вот это было болезненно", – заключил эксперт.

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