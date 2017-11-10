Политолог: в сообщении о плане США по миротворцам в Донбассе нет главного

США намерены предложить план по размещению в Донбассе 20 тысяч миротворцев, пишет WSJ. Политолог Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что издание умалчивает о самом принципиальном вопросе.

США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить это с российским коллегами в ближайшее время, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал интересным предложение России по размещению миротворческой миссии в Донбассе. Он сказал, что обсуждал с помощником российского президента Владиславом Сурковым возможности "развития" инициативы, чтобы обеспечить эффективный контроль за территорией, мониторинг тяжелого вооружения и контроль украинской стороны границы, пишет газета.

Предложение США призвано проверить серьезность намерений Москвы, добавляет издание. Кроме того, западные дипломаты считают, что миротворцы должны действовать не по мандату ООН, а под эгидой ОБСЕ, чьи наблюдатели уже находятся на Украине.

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в статье WSJ не говорится о самом главном вопросе.

"В сообщении совсем не дружественной к России газеты еще надо разобраться. Ведь дело не в том, какое количество миротворцев будет участвовать в этом проекте, и даже не в том, будет ли это под эгидой ОБСЕ. Хотя это предложение тоже вызывает серьезные сомнения в искренности американской стороны. Дело вот в чем: чтобы разместить миротворцев по мандату ООН, надо иметь решение Совета Безопасности, а оно невозможно без согласия России. А вот решение о размещении под эгидой ОБСЕ может быть принято простым большинством, даже вопреки желанию России. И это, с моей точки зрения, является попыткой загнать Россию в ловушку. Но самый главный вопрос – где будут расположены миротворцы. Если они будут расположены так, как предлагает Россия – на линии раздела конфликта – то, есть о чем поговорить. А если все идеи озвучиваются только для того, чтобы разместить миротворцев на территории (самопровозглашенных) ДНР и ЛНР с выходом на границы России, то есть практически сделать Россию стороной конфликта, то Россия на это не пойдет. Именно об этом принципиальном вопросе в статье Wall Street Journal ничего не написано", – сказал Владимир Жарихин.

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