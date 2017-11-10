Депутат ГД: все говорит об агрессивных целях Североатлантического блока

Постпред РФ при НАТО Александр Грушко назвал главную задачу альянса по адаптации военного потенциала. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в НАТО придерживаются наступательной тактики.

Адаптация командной структуры НАТО во многом обусловлена стремлением альянса противостоять России, заявил постпред России при организации Александр Грушко.

"Хотя меры по адаптации натовского военного потенциала аргументируются необходимостью парирования угроз со всех азимутов, нельзя не отметить, что, конечно, в центре этих усилий лежит задача противостояния с Россией", – сказал Грушко российским журналистам.

По его словам, последствия этих шагов будут зависеть от того, какие меры утвердят на заседании министров обороны в феврале 2018 года.

"Но сегодня очевидно, что, разрабатывая такие решения, рассматривая варианты дальнейшего усиления военного присутствия альянса, в том числе на восточном фланге, видимо, натовцы черпали вдохновение в схемах холодной войны", – отметил постпред.

Грушко предположил, что созданное Североатлантическое командование будет "слепком того командования, которое существовало до 2002 года". Он напомнил, что тогда оно отвечало за переброски американских сил из США в Европу, за защиту и оборону морских коммуникаций, а также занималось организацией противолодочной борьбы и всем комплексом вопросов безопасности.

Ранее министры обороны стран-членов НАТО согласовали план адаптации командной структуры НАТО, который предполагает создание двух новых командований: командования по Атлантике для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой и командования по логистике для обеспечения транспортировки войск и оборудования внутри Европы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что адаптация командной структуры проводится, в том числе, из-за ситуации вокруг Украины.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что план адаптации преследует наступательные цели.

"Реформа проводится для усиления потенциала Североатлантического блока. Но усиления не оборонного потенциала, потому что понятно, что обороняться не от кого – Россия давно сказала, что наступать не собирается. В НАТО придерживаются наступательной тактики, агрессивного варианта. Сегодняшние их действия, в том числе и по реформированию структуры, а также размещение сил НАТО вблизи наших границ, проводимые там учения – все это говорит именно о наступательном, агрессивном плане со стороны блока. Это, безусловно, вызывает у нас недоумение, но и ответные действия. В НАТО говорят одно, а делают другое: это касается и развертывания системы ПРО, и нарушения Договора о РСМД. Все эти шаги не отвечают требованиям сегодняшнего времени, интересам мирового сообщества", – сказал Юрий Швыткин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!