Политолог: Трамп ведет по отношению к Украине "холодную" политику

Белый дом опроверг информацию СМИ о согласии поставлять Киеву летальное оружие. Политолог Антон Бредихин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что сообщения о поставках оружия Украине появились в американской прессе неслучайно.

Белый дом опроверг сообщения СМИ о том, что дал принципиальное согласие на поставки Украине летального оружия.

"Это неправда", – заявил РИА Новости представитель резиденции президента США Майкл Энтон.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщила о том, что Вашингтон готов предоставить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin. Как утверждало издание, решение о поставках одобрено в принципе, однако сроки его реализации пока не определены.

Американский конгресс ранее согласовал проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, предусматривающий выделение Киеву 350 млн долларов военной помощи в рамках инициативы, которая разрешает поставки "летальных оборонительных вооружений".

В конце сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вашингтон будет обеспечивать Украину только вооружением оборонительного характера. По его словам, о летальном оружии, включая противоракетные комплексы Javelin, речи не было. В том же месяце он говорил о том, что американские сенаторы одобрили предоставление Киеву 500 млн долларов на нужды обороны, однако в Вашингтоне это заявление не подтвердили.

Политолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин считает, что у Вашингтона до сих пор не выработана четкая стратегия в отношении Украины.

"В Вашингтоне видят, что украинская политика по отношению к жителям Донбасса продолжает оставаться весьма непредсказуемой и нестабильной. Кроме того, пока Вашингтон еще не сформулировал четко выработанную позицию по отношению к Украине. Нет четко выстроенной взаимосвязи и координации действий. Мы видим, что сейчас идут попытки выхода Вашингтона на прямой диалог с Москвой в вопросе украинского кризиса. По сути, Украина при этом отодвигается на задний план и исключается из числа переговорщиков в этом процессе. Тем более мы видим, что и украинцы ведут себя неоднозначно в отношении (президента США Дональда) Трампа", – сказал Антон Бредихин в эфире радио Sputnik.

Саму публикацию WSJ о готовности США поставить оружие Украине политолог назвал информационным вбросом, призванным проверить реакцию Киева.

"США пробуют разного рода информационные вбросы и смотрят на то, как украинское общество будет реагировать и как будет реагировать Петр Алексеевич (Порошенко) на те или иные месседжи, которые поступают из-за океана. Конечно, оружие уже было обещано, есть какие-то предварительные договоренности, но все может быть сорвано в самый последний момент либо сокращено до минимума. Как это будет – посмотрим. Но мы видим, что Трамп будет вести весьма холодную политику по отношению к Украине", – считает Антон Бредихин.

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