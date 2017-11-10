Мнение: Польша будет грозить Украине, когда захочет поставить ее на место

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украину ждут "реальные проблемы". Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Варшава будет вести двойную игру в отношении Киева.

Украину ждут реальные проблемы в отношениях с европейскими партнерами, заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский, говоря об исторических разногласиях между двумя странами, сообщает parlamentarny.pl.

По словам Ващиковского, Польша никогда не согласится поставить знак равенства между Украинской повстанческой армией* и Армией Крайовой (АК).

"Во время войны происходят разные вещи. Но со стороны АК не было политики уничтожения населения на территориях, ведущих войну с оккупантом. Со стороны УПА* такая политика была, и это задокументировано", – заявил он.

Кроме того, Ващиковский предупредил, что исторические проблемы сложны, но решаемы, однако Украине сейчас необходим "адвокат" в Европе.

"Мы еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто действовать против украинских интересов. Например, в декабре не состоится встреча комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии, вместо этого будет аналогичная встреча с Грузией", – заявил польский министр.

"Мы пытаемся объяснить украинцам, что у них могут быть реальные проблемы, не обязательно со стороны Польши. Но Польша может помочь в решении. Посмотрим, как они на это отреагируют", – заключил Ващиковский.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что Польша будет продолжать двойную игру в отношении Украины.

"Польша, так же как и Венгрия, и Румыния, использует украинское государство в своих политических целях. Никто в Европейском союзе всерьез не относится к Украине. Конечно, для Европы абсолютно неприемлема бандеровская идеология, которая приобретает черты государственной позиции современной Украины. Польша не забыла зверств бандеровских вояк во время Второй мировой войны. Для Польши абсолютно неприемлем украинский интегральный национализм и радикализм. Но она иногда закрывает на это глаза. Да, Варшава периодически заигрывает с Киевом, и делает это, исходя из того, чтобы насолить Российской Федерации. Но бандеровская идеология, поселившаяся на Украине, всегда будет препятствием для ее евроинтеграции. Тема УПА* всегда будет всплывать в европейском информационном пространстве, когда необходимо будет поставить Украину на место, напомнить ей о том, что рассчитывать на членство в ЕС ей в ближайшее время не стоит", – сказал Иван Мезюхо.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

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