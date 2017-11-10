Политолог: ответственность за срыв встречи Путина и Трампа несут США

Белый дом сообщил об отмене встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Трамп вновь оказался под давлением внутриполитических обстоятельств.

Формальная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится, заявила в пятницу секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По словам Сандерс, которую цитирует агентство Bloomberg, формальную встречу не удастся организовать из-за плотного рабочего графика президента США.

Кремль и Вашингтон не исключают возможность встречи лидеров на полях АТЭС. Предположительными темами для обсуждения назывались Северная Корея, Украина, Сирия и борьба с терроризмом.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американский лидер вновь оказался под давлением внутриполитических обстоятельств.

"Считаю, что ответственность за срыв встречи несет американская сторона. Неоднократно наше государство, наш лидер демонстрировал готовность встречаться, обсуждать вопросы, которые накопились в двусторонних отношениях. Более того, без обсуждения и непосредственного участия США и РФ в принципе невозможно решение глобальных вопросов. Поэтому отсутствие политической коммуникации, отсутствие встреч, на которых обе стороны смогли бы обменяться мнениями, попытаться найти точки соприкосновения – это факт, безусловно, печальный, который сказывается не только на двусторонних отношениях, но и на системе международных отношений в целом. Поэтому очень жаль, что в очередной раз, видимо, под давлением внутриполитических обстоятельств, которые есть в США, Дональд Трамп вынужден разменивать более-менее устойчивые позиции внутри Соединенных Штатов на то, чтобы продемонстрировать свою несостоятельность в контексте внешней политики", — сказал Никита Данюк.

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