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Мнение: представитель Собчак передала адаптированную версию слов о санкциях

09:0310.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак на пресс-конференцииТелеведущая Ксения Собчак на пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Слова телеведущей Ксении Собчак о поддержке антироссийских санкций США относятся только к олигархату, заявила ее представитель. Политолог Владимир Киреев поделился с радио Sputnik своим мнением о том, почему пришлось оправдываться.

Слова Ксении Собчак о поддержке антироссийских санкций США относятся только к олигархату, заявила РИА Новости официальный представитель телеведущей Ксения Чудинова. Она отметила, что перевод был правильный, однако логика оказалась нарушенной.

Чудинова привела полное заявление Собчак: "Мы нарушили международное соглашение. И санкции, введенные против чиновников и олигархата, я поддерживаю, <…> но есть и простые люди, почему они должны страдать, почему, например, студенты, которые не могут получить визу, не могут выехать?"

Собеседница агентства считает, что высказывание телеведущей нельзя считать антироссийским. "Наоборот, она топит за простых людей и за Россию в том числе, типа: "Ребят, вы ввели санкции против чиновников, но есть простые люди", — заключила Чудинова.

Ранее Собчак, которая намерена участвовать в президентских выборах, в интервью телеканалу CNN сказала, что поддерживает ограничительные меры, которые Вашингтон ввел против Москвы. По ее мнению, Россия нарушила нормы международного права, поскольку "Крым — украинский".

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о возникшей ситуации.

"Я думаю, что Собчак передала свою мысль точно. Интересы той группы лиц, которую Собчак представляет, заключаются в том, чтобы привести Россию к интерпретации норм международного права, которая выгодна Соединенным Штатам и части олигархата, о котором она говорила. Им нужно, чтобы Россия играла по правилам Соединенных Штатов. А интерпретация, которую выдала ее представитель, является адаптированной, более мягкой версией для российского общества, чтобы не вызвать чрезмерное отторжение среди даже не потенциальных избирателей, а среди тех людей, которые могут быть раздражены этой фразой", —  сказал Владимир Киреев.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017-го. Уже известно о планах участвовать в предстоящей избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского, почти наверняка от КПРФ вновь будет баллотироваться Геннадий Зюганов — окончательное решение об этом примет съезд коммунистов. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.

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