Политолог: в США "устраивают игры" перед встречей Путина и Трампа

Минюст США потребовал от RT America до понедельника зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik высказал предположение, что это требование не случайно выдвинуто именно сейчас.

Минюст США потребовал от RT America до понедельника зарегистрироваться в качестве иностранного агента, заявили РИА Новости в RT America.

"Если компания не подчинится, ее руководитель может быть арестован, равно как и все счета компании", – добавили на телеканале, сославшись на требование американских властей.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала установление такого срока "людоедским дедлайном".

"Чувствуете, как веет свободой?" – написала она в Twitter.

В ноябре сообщалось, что юристы RT предоставили в Минюст США аргументацию, объясняющую, почему канал не должен становиться иностранным агентом.

В последнее время в Соединенных Штатах пытаются максимально осложнить работу телеканалу. Помимо того, что его обязали зарегистрироваться в качестве иноагента, в конгрессе устроили разбирательство по поводу возможного "влияния RT через соцсети на президентские выборы" в США в 2016 году.

В октябре из-за расследования "российского вмешательства" Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik.

По словам Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. Она также заявляла, что при худшем развитии событий компания уйдет из Америки.

Российские власти неоднократно высказывались в поддержку телеканала, а также заявляли, что в отношении США могут быть приняты ответные меры.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik предположил, что Минюст США не случайно выдвинул свое требование к RT America именно сейчас.

"Я думаю, что это вызвано завтрашней встречей (президента России Владимира) Путина и (президента США Дональда) Трампа во Вьетнаме. И в очередной раз определенные силы в американских элитах сужают пространство для маневра своего президента при переговорах с Путиным. Мы прекрасно понимаем, что очень сложно разговаривать о сотрудничестве по серьезным темам вроде Сирии, Украины или Северной Кореи тогда, когда осуществляются такие агрессивные действия в отношении российских СМИ, или, как раньше – в отношении российских диппредставительств. То есть, очень сложно говорить о конструктивном сотрудничестве, когда за спиной такое творится. И очень сложно договариваться с этим человеком – президентом США – если его сотрудники, в широком смысле этого слова, такие устраивают игры", – считает Игорь Шатров.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 10 ноября.

Накануне Ушаков напомнил, что оба лидера будут участвовать в саммите АТЭС во Вьетнаме, который пройдет 10-11 ноября. По его словам, вполне логично, что Путин и Трамп поговорят там.

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