Польский политик: у меня пропало желание ездить на Украину

Ветераны Украинской повстанческой армии во время марша в день Праздника Героев во Львове. 24 мая 2015

Ветераны Украинской повстанческой армии во время марша в день Праздника Героев во Львове. 24 мая 2015

Варшава предупредила Киев, что героизация на Украине боевиков УПА* является для Польши абсолютно неприемлемым. Польский политик Януш Саноцкий в эфире радио Sputnik усомнился, что украинские власти способны воспринять это предупреждение.

Глава польского МИД Витольд Ващиковский в интервью интернет-порталу wSieci допустил возможный пересмотр отношений Варшавы с Киевом в случае, если украинские власти не откажутся от героизации Бандеры и Шухевича.

Шеф польской дипломатии посоветовал украинцам строить свою новую национальную идентичность не на прославлении ОУН* и УПА* (Украинская повстанческая армия* – боевое крыло Организации украинских националистов", ОУН*, – ред.), а на "Небесной сотне" и участниках вооруженного конфликта в Донбассе.

Эти советы вряд ли будут продуктивными, считает польский политик, независимый депутат сейма Януш Саноцкий. Свое мнение он высказал в интервью Sputnik Polska, которое прозвучало также в эфире радио Sputnik.

"Я совсем не уверен, станет ли "Небесная сотня" хорошим символом Украины. И я не думаю, что советы пана министра Ващиковского будут восприняты украинцами позитивно и радостно… Я уже пять лет не бывал на Украине, с той поры нет у меня охоты приезжать в эту страну. Хотя раньше я бывал там много раз, помогал украинцам, чем только мог, в том числе материально, помогал как независимый польский парламентарий. Мне хотелось, чтобы Украина нашла свою историческую и национальную идентичность, чтобы нашла героев позитивных, добрых, благородных, гуманных – на основе общечеловеческих ценностей. Но на Майдане во время первого же этапа "оранжевой революции" я увидел флаги УПА*, портреты Бандеры, услышал громкие речи новых бандеровцев. А когда в 2012 году мы приезжали на Волынь, то буквально в каждой школе, включая музыкальные, были вывешены портреты главарей преступных украинских организаций, которые учинили безжалостные расправы над мирными поляками. Вот тогда у меня и пропало желание ездить на Украину", – рассказал Януш Саноцкий.

По его мнению, к настоящему времени идеология радикального национализма окончательно превратилась в официальную идейную платформу украинского государства.

"Киев, несомненно, старается навязать традиции УПА* всему украинскому обществу, чтобы ее боевики стали примером для молодого поколения украинцев. А это, по-моему, угрожает развитию добрых взаимоотношений между странами нашего региона в центре и на востоке Европы… Надо было Польше с самого начала прямо заявить Украине, что с Бандерой она никогда не войдет в Европу, ибо никто не станет уважительно и серьезно относиться к стране с такой идеологией", – считает Януш Саноцкий.

По его словам, Польша зашла в тупик из-за своей недальновидной политики по отношению к Украине.

"Мы, поляки, не можем принять как норму, что в соседней стране молодое поколение формируется в духе культа Бандеры, на примерах убийц, ответственных за геноцид поляков на Волыни. Это – самая важная тема. К сожалению, Польша из-за недальновидной своей политики по отношению к Украине зашла в тупик, пренебрегла из-за Киева хорошими отношениями с Россией – абсолютно зря! И сейчас мы несем тяжкий груз проблем из-за политики нашей непомерной поддержки Украины, в частности, Польша несет груз экономических проблем. Это надо изменить", – полагает Януш Саноцкий.

*Запрещенные в России организации

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