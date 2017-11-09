Мнение: США "дожмут" Европу по вопросу размещения миротворцев в Донбассе

Предложение РФ о миротворцах в Донбассе может помочь в реализации Минских соглашений, заявил посол ЕС. В эфире радио Sputnik политолог Олег Бондаренко отметил, что у европейцев нет единой позиции по этому вопросу, и к этому "приложили руку" США.

Российское предложение по размещению миротворцев в Донбассе может помочь в реализации Минских соглашений, заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

"Российское предложение по размещению миротворцев на территории Донбасса может способствовать нахождению общего языка в деле реализации минского протокола февраля 2015 года… Если в рамках СБ ООН мы сможем найти решение в этой сфере, то от этого очень выиграют отношения ЕС и России", – сказал Эдерер на встрече с российскими сенаторами в Совфеде.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев же считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik отметил, что в ЕС нет единой позиции по поводу размещения миротворцев в Донбассе, и к этому "приложили руку" США.

"На самом деле Европа изначально совершенно положительно восприняла российское предложение о введении миротворцев, и это было неожиданно. Первые реакции, которые мы слышали, например, от главы МИД Германии Зигмара Габриэля и ряда других высокопоставленных европейских политиков, были исключительно позитивными. Но потом, надо понимать, прошли совещания Вашингтона и Киева, в процессе которых было решено дать отпор российским предложениям и сделать свое собственное предложение, которое фактически означает оккупацию неподконтрольной Киеву территории Донбасса международными силами", – сказал Олег Бондаренко.

По его мнению, США будут настаивать на позиции Киева и в итоге навяжут ее европейцам.

"Думаю, что американцы "дожмут" Европу – я это вполне допускаю – и там попробуют выступить консолидировано", – отметил политолог.

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