Эксперт: ИГ* потерпело военное поражение на территории Сирии

Сирийская армия сообщила о взятии города Абу-Кемаль – последнего оплота ИГ* в стране. Эксперт Семен Багдасаров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что после освобождения Абу-Кемаля усилится натиск на "Джебхат ан-Нусру"*.

Сирийские войска вернули полный контроль над городом Абу-Кемаль, уничтожив последний оплот "Исламского государства"* в стране, подтвердило командование армии.

"Сирийская армия и союзные силы освободили город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор", – говорится в заявлении. Отмечается, что теперь созданный Западом "проект ИГ*" разрушен, а амбиции покровителей террористов уничтожены.

Военные назвали освобождение города "стратегическим успехом", добавив, что оставшиеся в Сирии террористы будут ликвидированы.

Накануне правительственные войска взяли Абу-Кемаль в кольцо. До этого крупной победой сирийской армии стало возвращение контроля над Дейр-эз-Зором. Пятого сентября передовые отряды прорвали трехлетнюю блокаду города. Затем правительственные силы уничтожили оплот террористов около Абу-Кемаля – в городе Маядин. В начале ноября армия восстановила полный контроль над Дейр-эз-Зором.

Район Абу-Кемаля в этом месяце подвергался ударам российской авиации. В то же время международная коалиция во главе с США, которая, как и Россия, борется с ИГ*, собиралась вести наступление на город.

По данным Минобороны, от боевиков освобождено уже более 90% территории Сирии.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире радио Sputnik прокомментировал взятие сирийской армией города Абу-Кемаль.

"После взятия города Абу-Кемаль на границе с Ираком крупных населенных пунктов в Сирии под контролем ИГ* не осталось – отовсюду они выбиты. На сегодняшний день это означает, что ИГ* потерпело военное поражение на территории Сирии. Сейчас идут бои на северо-западе Сирии против "Джебхат ан-Нусры*". Пока там задействовано относительно небольшое количество правительственных войск. Но после взятия Абу-Кемаля туда будет переброшена значительная часть техники и личного состава, и, таким образом, усилится натиск на "Нусру""*, – предположил Семен Багдасаров.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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