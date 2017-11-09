Мнение: Забродский стал новым командующим силами АТО за "боевые заслуги"

Киев назначил нового командующего операцией в Донбассе – генерал-лейтенанта Михаила Забродского. Украинский политобозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik высказал предположение о том, чем руководствовался Киев, принимая такое решение.

Минобороны Украины назначило нового командующего силами военной операции в Донбассе – им стал генерал-лейтенант Михаил Забродский. Об этом интернет-изданию Liga.net заявил официальный представитель ведомства по вопросам военной операции Андрей Лысенко.

Он назвал эту перестановку "плановой ротацией".

Ранее должность командующего силами военной операции занимал первый заместитель командующего сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Локота.

Известно, что Забродский принимал участие в конфликте на Донбассе, имеет звание Героя Украины.

Политический обозреватель, журналист Владимир Скачко в эфире радио Sputnik высказал предположение о том, чем мог руководствоваться Киев, принимая решение о назначении Забродского.

"Он (Забродский) участвовал в АТО, даже получил звание Героя Украины. Освобождал Славянск и Краматорск в 2014 году. Командовал 95-й аэромобильной бригадой, которая считается одной из лучших, там произрастают так называемые киборги – есть у нас (на Украине) такие ребята. Но, по сути, он ничем не известен, это обычный рядовой генерал, который попал "под замес" в 2014 году и, более или менее, вышел оттуда вроде бы победителем. По данным украинских властей, у него есть боевые заслуги перед родиной, это, наверное, и сыграло определяющую роль при назначении", – сказал Владимир Скачко.

По его мнению, с назначением Михаила Забродского ситуация в Донбассе может развиваться в двух направлениях.

"С одной стороны, это назначение можно рассматривать как подготовку к новой войне, к реализации "хорватского сценария". Например, если будет реализована идея введения миротворцев по украинско-российской границе, то Украина использует это для зачистки территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. С другой стороны, можно думать, что раз назначают человека, который нюхал порох и знает, что такое "гибридная война" в Донбассе, может быть, он наведет там порядок, пользуясь своим авторитетом и военным опытом. Но пока делать выводы по поводу Забродского, мне кажется, преждевременно. Возможно, все станет понятно после того, как завтра встретятся (президенты России и США) Владимир Путин и Дональд Трамп и поговорят об Украине. А потом о том, до чего они договорились, расскажут в Киеве (спецпредставитель США на Украине) Курт Уолкер и (помощник президента РФ) Владислав Сурков, встретившись в Белграде 13 ноября", – отметил Владимир Скачко.

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