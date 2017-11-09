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Мнение: Забродский стал новым командующим силами АТО за "боевые заслуги"

16:0209.11.2017
(обновлено: 16:05 09.11.2017)
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© Фото : Министерство обороны УкраиныГенерал-лейтенант Михаил ЗабродскийГенерал-лейтенант Михаил Забродский
© Фото : Министерство обороны Украины
Киев назначил нового командующего операцией в Донбассе – генерал-лейтенанта Михаила Забродского. Украинский политобозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik высказал предположение о том, чем руководствовался Киев, принимая такое решение.

Минобороны Украины назначило нового командующего силами военной операции в Донбассе – им стал генерал-лейтенант Михаил Забродский. Об этом интернет-изданию Liga.net заявил официальный представитель ведомства по вопросам военной операции Андрей Лысенко.

Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Он назвал эту перестановку "плановой ротацией".

Ранее должность командующего силами военной операции занимал первый заместитель командующего сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Локота.

Известно, что Забродский принимал участие в конфликте на Донбассе, имеет звание Героя Украины.

Политический обозреватель, журналист Владимир Скачко в эфире радио Sputnik высказал предположение о том, чем мог руководствоваться Киев, принимая решение о назначении Забродского.

"Он (Забродский) участвовал в АТО, даже получил звание Героя Украины. Освобождал Славянск и Краматорск в 2014 году. Командовал 95-й аэромобильной бригадой, которая считается одной из лучших, там произрастают так называемые киборги – есть у нас (на Украине) такие ребята. Но, по сути, он ничем не известен, это обычный рядовой генерал, который попал "под замес" в 2014 году и, более или менее, вышел оттуда вроде бы победителем. По данным украинских властей, у него есть боевые заслуги перед родиной, это, наверное, и сыграло определяющую роль при назначении", – сказал Владимир Скачко.

По его мнению, с назначением Михаила Забродского ситуация в Донбассе может развиваться в двух направлениях.

"С одной стороны, это назначение можно рассматривать как подготовку к новой войне, к реализации "хорватского сценария". Например, если будет реализована идея введения миротворцев по украинско-российской границе, то Украина использует это для зачистки территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. С другой стороны, можно думать, что раз назначают человека, который нюхал порох и знает, что такое "гибридная война" в Донбассе, может быть, он наведет там порядок, пользуясь своим авторитетом и военным опытом. Но пока делать выводы по поводу Забродского, мне кажется, преждевременно. Возможно, все станет понятно после того, как завтра встретятся (президенты России и США) Владимир Путин и Дональд Трамп и поговорят об Украине. А потом о том, до чего они договорились, расскажут в Киеве (спецпредставитель США на Украине) Курт Уолкер и (помощник президента РФ) Владислав Сурков, встретившись в Белграде 13 ноября", – отметил Владимир Скачко.

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